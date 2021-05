Le cours de l’action Natco Pharma atteint 20% du circuit supérieur, le titre à un nouveau record lors du démarrage des essais pour le médicament COVID

Les données précliniques ont montré que le molnupiravir a une large activité antigrippale, y compris une inhibition très puissante de la réplication du SRAS-CoV-2

Le cours de l’action Natco Pharma atteint 20% dans le circuit supérieur à 1188,95 Rs chacun, également son niveau record, en intrajournalier sur l’ESB, après que la société a lancé un essai clinique de phase III pour évaluer l’efficacité et l’innocuité des capsules de Molnupiravir chez les patients atteints de COVID-19 bénins en Inde. L’essai clinique de Natco a été planifié dans 32 hôpitaux à travers l’Inde. Le cours de l’action Natco Pharma a dépassé son précédent sommet de Rs 998 par action, touché lors de la session précédente. Techniquement, le titre semble surachat et une correction semble probable, a déclaré un analyste. «Les investisseurs à long terme devraient enregistrer des bénéfices aux niveaux actuels et chercher à acheter des niveaux proches de 920-940 pour de meilleurs rendements à l’avenir», a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online.

Les données précliniques ont montré que le molnupiravir a une large activité antigrippale, y compris une inhibition très puissante de la réplication du SRAS-CoV-2. Les patients traités par Molnupiravir ont obtenu une réponse dans les 5 jours suivant le traitement, indiquant que la durée du traitement par Molnupiravir est courte, avec l’avantage supplémentaire d’être une thérapie orale. En termes de volume négocié, 3,27 actions de lakh Natco Pharma ont été négociées sur l’ESB jusqu’à présent en intrajournalier, tandis qu’un total de 62,19 crore a échangé des mains sur NSE.

Lundi, Natco Pharma a annoncé avoir reçu l’approbation de l’USFDA pour les comprimés d’Everolimus sur les marchés américains. Le partenaire de Natco, BPI, prévoit de lancer prochainement des concentrations de 0,25 mg, 0,5 mg et 0,75 mg du produit. “Les points forts d’Everolimus sont indiqués dans la prophylaxie du rejet d’organe lors de la transplantation rénale et de la transplantation hépatique”, a déclaré la société. Dans une autre version, Natco Pharma a reçu l’approbation finale de la Food and Drug Administration (US FDA) des États-Unis pour les demandes abrégées de nouveaux médicaments (ANDA) pour les capsules de lénalidomide. La société et son partenaire marketing (Arrow International Limited) avaient réglé un litige avec Celgene. NATCO et Arrow lanceront le produit aux dates de lancement convenues à l’avenir. Dans les affaires de l’après-midi, Natco Pharma a réduit certains de ses gains pour échanger 9,37% plus haut à Rs 1 083,65 pièce.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d'investir.)

