Le cours de l’action Nureca atteint le circuit supérieur pour la quatrième journée consécutive; l’argent des investisseurs a plus que doublé jusqu’à présent en avril

Avec le nombre croissant de cas de COVID, la demande pour ses produits augmente, ce qui profite directement à l’entreprise. Image: .

Le cours de l’action Nureca a atteint le circuit supérieur pour la quatrième journée consécutive jeudi, augmentant de 5 pour cent à Rs 1 218,60 chacun. Le stock de vendeurs de produits de santé et de bien-être à domicile a fait ses débuts en bourse au cours de la dernière semaine de février de cette année et a été coté à près de 60 pour cent de prime par rapport au prix de l’introduction en bourse. Jusqu’à présent, en avril, l’action Nureca a augmenté de 102 pour cent par rapport à 601,85 Rs le 1er avril 2021. L’action a tracé une trajectoire à la hausse, même si la société a précisé le 13 avril que le mouvement du volume et du prix des actions Nureca est purement axé sur le marché. Le titre est en plein essor et a gagné 73,44% depuis le 8 avril 2021.

Les analystes disent qu’avec la forte augmentation des cas de Covid en Inde et malheureusement, ne montrant aucun signe de ralentissement, la demande pour les produits de Nureca, tels que les appareils chroniques et les produits orthopédiques avec suppléments nutritionnels, augmentera rapidement. «Cela a alimenté un formidable rallye dans ce stock. Techniquement, cependant, les investisseurs à long terme devraient sortir et ne chercher à rentrer que près de Rs 850 dans les semaines à venir », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online.

Nureca propose des produits dans cinq grandes catégories, à savoir les produits de dispositifs chroniques (moniteurs de TA, oxymètres, thermomètres, etc.), les produits orthopédiques (fauteuils roulants, marcheurs, etc.), les produits pour la mère et l’enfant (stérilisateurs de biberons, chauffe-biberons, etc.), les compléments nutritionnels (multivitamines, etc.), produits de style de vie (balances intelligentes, trackers de fitness, etc.). Avec le nombre croissant de cas de COVID, la demande pour ses produits augmente, ce qui profite directement à l’entreprise. «La société voit une demande importante pour ses produits de dispositifs chroniques dans le scénario actuel et cela alimente le cours de son action», a déclaré Gaurav Garg, responsable de la recherche chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online.

La société B2C avait levé Rs 100 crore grâce à une émission publique qui a été souscrite 40 fois du 15 au 17 février. Nureca est connue pour l’innovation de ses produits et certaines de ses marques connues sont Dr Trust, Dr Physio et Trumom.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.