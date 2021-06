Le cours de l’action Paytm double à Rs 24 000 sur le marché gris suite au buzz de l’introduction en bourse ; devriez-vous l’acheter avant l’introduction en bourse ?

Plus tôt, la semaine dernière, Paytm a reçu l’approbation de principe du conseil d’administration de la société pour lever environ 22 000 crores de roupies grâce à l’introduction en bourse.

Le cours de l’action Paytm a bondi sur le marché non coté suite à l’annonce de l’offre publique initiale (IPO) de la société. L’action Paytm a presque doublé sur le marché non coté pour atteindre 24 000 roupies, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. Les actions Paytm sur le marché non coté se négociaient entre 11 000 et 12 000 roupies par action avant l’annonce de l’introduction en bourse. Cinq jours seulement après l’annonce de l’introduction en bourse, le cours de l’action est passé à 21 000 roupies, selon les concessionnaires. “Les actions de paytm étaient disponibles à des évaluations très bon marché avant la nouvelle et l’écart d’évaluation a entraîné une forte demande parmi les investisseurs et les actions ont presque augmenté de plus de 100% en une semaine”, Abhay Doshi, fondateur, UnlistedArena.com, traitant de Pré-IPO et actions non cotées, a déclaré Financial Express Online.

Plus tôt, la semaine dernière, Paytm a reçu l’approbation de principe du conseil d’administration de la société pour lever environ 22 000 crores de roupies grâce à l’introduction en bourse au cours du trimestre octobre-décembre de cet exercice. La société s’attend à lever environ 21 000 à 22 000 crores de roupies lors de l’introduction en bourse, a déclaré l’agence de presse PTI citant une source.

Investissement pré-IPO : soyez prudent

Les principaux actionnaires de Paytm comprennent Ant Group d’Alibaba (29,71 %), Softbank Vision Fund (19,63 %), Saif Partners (18,56 %) et le fondateur Vijay Shekhar Sharma (14,67 %). AGH Holding, T Rowe Price et Discovery Capital, et Berkshire Hathaway de Warren Buffet détiennent moins de 10 pour cent du capital de la société.

“Une chose dont il faut être prudent ici est que Paytm n’a pas encore décidé d’un prix d’émission, il se peut donc très bien que le prix payé actuellement sur le marché non coté soit très supérieur au prix d’introduction en bourse”, Aditya Kondawar , fondateur, COO, JST Investments, a déclaré à Financial Express Online. Kondawar a ajouté qu’une chose similaire s’était produite à Barbeque-Nation, car son prix pré-IPO en 2018 était de Rs 1 100 (prix corrigé à 600 finalement), avec une IPO à Rs 500. De plus, les actions pré-IPO sont accompagnées d’un seul. période de blocage d’un an.

Une forte prime sur le marché gris des actions Paytm peut-elle entraîner des gains de cotation ?

“Bien sûr, il existe des exemples où l’investissement avant l’introduction en bourse a également profité à de nombreux investisseurs, mais cela ne fait pas de mal d’être prudent et d’avoir une marge de sécurité intégrée”, a ajouté Kondawar. “Il y a beaucoup d’attentes de cette action et malgré ces prix élevés, il y a des investisseurs qui s’attendent à gagner de l’argent grâce à l’introduction en bourse, la fourchette de prix de l’introduction en bourse n’est pas encore annoncée, mais de telles primes sur le marché gris peuvent entraîner des gains de cotation, ” Vishal Balabhadruni, analyste bancaire chez CapitalVia Global Research, a déclaré à Financial Express Online.

Espace très perturbateur, concurrence féroce de Google Pay, PhonePe

Paytm a repoussé la concurrence féroce des acteurs mondiaux, notamment PhonePe de Walmart, Google Pay, Amazon Pay et WhatsApp Pay de Facebook. Après le lancement réussi de l’introduction en bourse, Paytm serait la plus grande offre de ce type. L’introduction en bourse de Coal India de Rs 15 200 crore lancée en 2010 est la plus grande émission publique du pays à ce jour.

Il serait désireux de voir si Paytm obtiendrait vraiment de telles évaluations, car la société est toujours déficitaire. L’espace est très perturbateur car Paytm fait face à une concurrence féroce de Google Pay et Phonepe qui se sont très bien implantés ces dernières années. «Actuellement, des transactions très limitées ont lieu sur des marchés non cotés en raison de la faible offre d’actions. Avant l’introduction en bourse, la société peut prendre des mesures sur titres comme un bonus ou une division d’actions », a déclaré Abhay Doshi.

Paytm est l’un des acteurs établis dans l’espace Fintech avec une pénétration et une part de marché profondes. La société, qui a commencé comme une interface de paiement, s’est également lancée dans la banque alternative en devenant une banque de paiement.

