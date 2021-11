Le cours de l’action Peloton plonge de 30% alors que les montres PTON ‘Home Fitness’ s’assèchent

Actionnaires de peloton (NASDAQ :PTON) devrait se préparer à une période difficile aujourd’hui après des résultats trimestriels décevants et de faibles prévisions de la société de fitness connectée.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

L’action PTON est en baisse de plus de 30% ce matin après que la société a annoncé une perte plus importante que prévu au cours de son premier trimestre fiscal. Pire encore, la société basée à New York a abaissé ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice, citant l’affaiblissement de la demande pour ses vélos d’appartement et ses tapis roulants et les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement.

Qu’est-il arrivé avec Peloton Stock

Peloton a vraiment déçu les actionnaires après la cloche hier. Il a annoncé une perte par action de 1,25 $, supérieure aux 1,07 $ attendus par les analystes. Ses revenus ont également chuté, atteignant 805,2 millions de dollars contre des attentes de 810,7 millions de dollars. Les ventes de Peloton ont maintenant considérablement ralenti par rapport à la hausse de 250% dont l’entreprise a bénéficié au premier trimestre 2020 lorsque Covid-19 a conduit les consommateurs à faire de l’exercice à domicile. À un moment donné, le New York Times a déclaré que les consommateurs achetaient des vélos Peloton en panique.

Maintenant, avec la réouverture en cours, les ventes de ses produits de fitness comme ses vélos et ses tapis roulants sont tombées à 501 millions de dollars, en baisse de 17%.

Dans un seul point positif pour la société, Peloton a annoncé que ses revenus d’abonnement avaient augmenté de 94% pour atteindre 304,1 millions de dollars au cours du trimestre. Mais ces abonnés étaient moins actifs. La société a déclaré que ses abonnés au fitness connectés effectuaient 16,6 séances d’entraînement par mois. Cela représente une baisse par rapport à 20,7 séances d’entraînement un mois un an plus tôt.

Le plus douloureux pour les actionnaires de Peloton est peut-être le fait que la société a abaissé ses prévisions. Il estime maintenant qu’il portera son nombre d’abonnés entre 2,8 millions et 2,85 millions d’abonnés au deuxième trimestre. Il prévoit également des ventes entre 1,1 milliard et 1,2 milliard de dollars.

Pourquoi est-ce important

Les choses sont clairement allées de mal en pis pour Peloton. Avant la baisse d’aujourd’hui, l’action PTON était déjà 50 % inférieure à son plus haut de 52 semaines de 171,09 $. À 86 $ l’action, l’action a continué de baisser régulièrement tout au long de cette année. À l’ouverture du marché aujourd’hui, le cours de l’action est tombé d’une falaise, exacerbant encore la douleur pour les actionnaires actuels de Peloton. Et, peut-être pire encore, les perspectives pour Peloton semblent être difficiles dans un avenir prévisible.

Plus généralement, Peloton sert de baromètre pour les stocks à domicile qui ont prospéré pendant la pandémie. D’autres actions qui ont bondi pendant la pandémie pourraient baisser aujourd’hui en tandem avec les actions PTON. Avec la réouverture de l’économie et le retour des gens dans les gymnases publics et les centres de fitness privés, Peloton devrait continuer à lutter.

Il en va de même pour les sociétés de vidéoconférence, les services de streaming, les détaillants en ligne et d’autres actions considérées comme essentielles au plus fort de la pandémie mondiale.

Quelle est la prochaine étape pour PTON ?

Le stock de PTON va prendre un coup dur aujourd’hui. La question est de savoir à quel point la baisse est forte et combien de temps il faut pour que le stock se rétablisse. À court terme, le cours de l’action de la société devrait rester déprimé. Plus généralement, le déclin de Peloton pourrait entraîner une baisse d’autres actions considérées comme liées à la pandémie.

Les investisseurs devraient prévoir d’ajuster leurs portefeuilles au besoin aujourd’hui et dans les semaines à venir.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.