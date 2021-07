Le cours de l’action Reliance Industries chute après les résultats du premier trimestre ; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

RIL a déclaré un bénéfice net de 12 273 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice, en baisse de 7,25 % en glissement annuel. (Photo : REUTERS)

Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani était en baisse lundi alors que les investisseurs réagissaient aux résultats du trimestre d’avril à juin de la société. RIL a déclaré un bénéfice net de Rs 12 273 crore au premier trimestre de l’exercice, en baisse de 7,25 % en glissement annuel, même si les revenus de la société ont augmenté de 58,2 % pour atteindre Rs 1,44 crore lakh, par rapport à Rs 91 238 crore dans le même temps. période par an. Le conglomérat pétrole-télécom se négociait à 2 086 Rs par action, en baisse de 0,86% lundi. L’action a gagné 5% jusqu’à présent cette année, s’ajoutant à son rallye de 97% depuis fin mars 2020.

Vérifiez le prix en direct – Reliance Industries Ltd

Au cours du trimestre d’avril à juin, Reliance Industries a déclaré un EBITDA de Rs 27 550 crore, en hausse de 27,6 % par rapport à la même période l’an dernier. Retail et Telecom, les deux activités de la nouvelle ère sur lesquelles la société s’est récemment concentrée, ont enregistré une solide performance au cours du trimestre. Le bénéfice net de Whole Jio Platforms s’est élevé à Rs 3651 crore, en hausse de 45% au cours du trimestre, le bénéfice net de Reliance Retail s’est élevé à Rs 962 crore, en hausse de 123% sur un an. Affirmant sa domination dans l’espace de vente au détail, RIL compte désormais 12 803 magasins physiques opérationnels à travers le pays.

Motilal Oswal – Acheter

Prix ​​cible – Rs 2 485 (18%)

Les analystes de Motilal Oswal sont optimistes sur le titre, voyant une hausse de 18% par rapport aux niveaux actuels. « En utilisant SoTP, nous évaluons l’activité O2C à 7,5 x FY23E EV/EBITDA, pour arriver à une évaluation de INR776/action pour l’activité autonome, et affectons INR68 pour ses actifs E&P. Nous attribuons une valorisation des capitaux propres de a) INR875/action à RJio à 20x FY23E EV/EBITDA et b) INR771/action à Reliance Retail à 34x FY23E EV/EBITDA, en tenant compte de la récente vente de participation », ont-ils déclaré. À l’avenir, la société de courtage s’attend à des opportunités du paysage numérique et de la fibre ainsi qu’à une hausse des tarifs pour aider Jio à propulser RIL plus loin. L’unité de vente au détail commande également des multiples premium des analystes de Motilal Oswal qui prennent en compte un déploiement agressif de la plate-forme JioMart.

Kotak Securities – Ajouter

Juste valeur – Rs 2 260 (7%)

La société de courtage a déclaré que les résultats de RIL étaient conformes à leurs attentes, car une livraison meilleure que prévu par O2C, Jio et les entreprises en amont a été compensée par un impact important lié à Covid sur le segment de la vente au détail. Plongeant profondément dans les performances de Jio, Kotak Securities a déclaré que les ajouts nets d’abonnés de Jio étaient assez importants à 14,3 millions malgré les restrictions liées à la covid, l’ARPU restant stable. Kotak Securities a augmenté les estimations de BPA consolidées pour l’exercice 2022-24 de 3 à 4 % en tenant compte des performances du trimestre d’avril à juin, des autres revenus plus élevés, des coûts financiers et de l’amortissement plus faibles. “Nous conservons ADD en notant une trajectoire de croissance des bénéfices robuste, tout en révisant notre juste valeur basée sur le SoTP à 2 260 Rs contre 2 200 Rs plus tôt lors du report à septembre 2023E”, ont-ils ajouté.

ICICI Securities – Tenir

Prix ​​cible – Rs 2 017

ICICI Securities a déclaré que la faiblesse du GRM, la baisse de la marge pétrochimique et une troisième vague de covid retardant la reprise du commerce de détail pourraient signifier davantage d’inconvénients pour le BPA de l’exercice 2022. “La sous-performance des actions se poursuit et se poursuivra à moins qu’il n’y ait une hausse des tarifs, que la croissance de la vente au détail revienne aux niveaux d’avant Covid ou que le GRM se rétablisse”, ont-ils ajouté. La société de courtage a déclaré que les marges pétrochimiques de RIL étaient déjà en baisse par rapport au pic et que des ajouts importants de capacité dans des produits qui représentent 70% de ses volumes pourraient signifier une nouvelle correction. RIL a sous-performé le Nifty 50 depuis le début de l’année.

