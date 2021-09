Le cours de l’action RIL atteint un nouveau record après l’acquisition de Just Dial, augmente de 20 % depuis le début de l’année ; faut-il acheter, vendre, conserver ?

Au cours des cinq derniers jours, le cours de l’action RIL a bondi de 5,42 %, alors qu’il a augmenté de 14 % en un mois.

Le cours de l’action RIL a atteint un nouveau record de 2 383,80 roupies chacun lors de l’ESB vendredi, après que la filiale de la société Reliance Retail Ventures (RRVL) a pris le contrôle exclusif de Just Dial avec effet au 1er septembre 2021. Maintenant, RRVL détient 40,98 pour cent du moteur de recherche local. De plus, le conglomérat pétrolier et télécom devrait lancer le smartphone JioPhone Next sur Ganesh Chaturthi, le 10 septembre 2021. Les actions de Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani ont franchi le précédent record de 2 368,80 Rs, touché le 16 septembre 2020.

Au cours des cinq derniers jours, le cours de l’action RIL a bondi de 5,42 %, alors qu’il a augmenté de 14 % en un mois. Jusqu’à présent au cours de l’année civile 2021, le cours de l’action RIL a grimpé de 19,71 %. Au cours des cinq dernières années, l’action RIL a généré un rendement impressionnant de 360 % pour les investisseurs. Reliance a retrouvé son record après s’être consolidé dans une fourchette pendant près d’un an. Les analystes voient l’action RIL optimiste pour continuer sur cette lancée. «Nous suggérons aux investisseurs de conserver leurs positions existantes pour l’objectif de position de 2700+. Pour les achats frais à court terme, nous recommandons de maintenir le stop loss à 2250 », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking, à Financial Express Online.

En termes de volume échangé, 4,20 actions lakh ont échangé les mains sur l’ESB, tandis que 5,85 unités lakh se sont échangées sur la NSE jusqu’à présent dans la journée. Les analystes suggèrent aux investisseurs d’investir dans le RIL avec un stop loss inférieur à Rs 2180 et un objectif de 2600+ au cours des deux prochains trimestres. « Ceux qui le détiennent déjà peuvent continuer à le détenir. Même une moyenne à ce niveau est possible avec ce stop loss », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online.

Les analystes techniques ont déclaré que le stock de RIL est maintenant en territoire inconnu et largement suracheté. « Il peut y avoir deux choses. Les traders à court terme peuvent utiliser ce mouvement ascendant pour enregistrer des bénéfices et sortir ; ou garder un SL de fuite pendant qu’ils montent sur leur élan », a déclaré à Financial Express Online Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services. Vaishnav a également ajouté que les investisseurs à moyen terme peuvent acheter avec un SL révisé de 2 250 Rs. Vendredi, Mukesh Ambani au Sommet international sur le climat 2021 a réitéré son engagement à investir 75 000 crores de roupies au cours des trois prochaines années dans des initiatives d’énergie verte, y compris le complexe Dhirubhai Ambani Green Energy Giga sur 5 000 acres à Jamnagar. Ce sera l’une des plus grandes installations intégrées de fabrication d’énergies renouvelables au monde.

