Le cours de l’action RIL atteint un nouveau record lors de la création de Reliance International aux EAU ; check Objectif fin décembre

Les analystes disent que les valorisations du RIL semblent attrayantes par rapport à ses pairs et que davantage d’investissements et d’expansion dans l’entreprise ont été les principaux facteurs de la flambée des prix de l’action.

Le cours de l’action RIL a atteint un nouveau sommet historique de 2 574,65 roupies, en hausse de 2% par rapport à l’ESB en intrajournalier après que la société a déclaré avoir incorporé une nouvelle filiale aux Émirats arabes unis pour le commerce du pétrole brut, des produits pétroliers et des produits agricoles. L’action avait atteint un creux de 52 semaines à 1 830 roupies chacune plus tôt cette année, depuis lors, l’action RIL a grimpé de plus de 40%. Reliance International a été constituée en filiale en propriété exclusive sur le marché mondial d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis (EAU). RIL a déclaré avoir investi 7,42 crores de roupies (équivalent à 10 lakh) en espèces dans 10 actions de lakh de 1 $ chacune de Reliance International Limited (RINL), une filiale en propriété exclusive nouvellement constituée sur le marché mondial d’Abu Dhabi.

Les analystes disent que les valorisations du RIL semblent attrayantes par rapport à ses pairs et que davantage d’investissements et d’expansion dans l’entreprise ont été les principaux facteurs de la flambée des prix de l’action. Ils s’attendent à une autre reprise de 5% de l’action d’ici décembre 2021. “Sur les graphiques également, nous avons vu le renversement des niveaux de soutien très importants et des indicateurs comme le RSI et le MACD soutenant également la nouvelle hausse des prix. Nous pouvons nous attendre à ce que les niveaux atteignent 2700 d’ici la fin de l’année », a déclaré à Financial Express Online Gaurav Garg, responsable de la recherche, CapitalVia Global Research.

Reliance Industries Ltd, en juin de cette année, avait annoncé que RIL investirait dans des projets d’Abu Dhabi National Oil Co. pour produire des produits chimiques pouvant être utilisés pour les infrastructures et les biens de consommation. L’investissement dans RINL ne relève pas des transactions avec des parties liées et le promoteur/groupe promoteur/sociétés du groupe n’a aucun intérêt dans RINL, a-t-il déclaré, ajoutant qu’aucune approbation gouvernementale ou réglementaire n’était requise pour ledit investissement.

En termes de volume d’échanges, 81 000 actions ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 30,70 unités lakh ont été négociées jusqu’à présent sur l’ESB. Création de sa filiale, Reliance International et en raison du sentiment positif actuel dans les entreprises de Jio et de vente au détail, les analystes ont déclaré que Reliance avait atteint un nouveau record dans le commerce d’aujourd’hui. « Techniquement, 2570 reste une forte résistance au-dessus de laquelle des cibles haussières de Rs 2615-2680 sont possibles. Rs 2500 reste un support solide et devrait être un bon stop loss pour les commerçants et les investisseurs », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

