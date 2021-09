Le cours de l’action RIL atteint un nouveau record lors de l’achat d’une participation dans Strand Life Sciences ; rallyes 10% en 4 jours

L’action RIL s’est négociée à la hausse pour la quatrième session consécutive. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action RIL a atteint un nouveau record à Rs 2 479,85 pièce une fois de plus sur l’ESB intraday, augmentant de près de 4%. Vendredi après les heures de marché, la filiale du conglomérat pétrole-télécom, Reliance Strategic Business Ventures (RSBVL), a annoncé l’acquisition de 57,06 pour cent du capital de Strand Life Sciences pour Rs 393 crore en espèces. Lors de la session précédente, RIL a atteint un nouveau sommet après s’être consolidé dans une fourchette pendant près d’un an. Aujourd’hui, il a dépassé son précédent record de Rs 2 394,30.

L’action RIL s’est négociée à la hausse pour la quatrième session consécutive. Jusqu’à présent en septembre, l’action RIL a augmenté de 9 %. Il a ajouté 10,36% le mois dernier. Les analystes techniques affirment que le sentiment positif qui prévaut sur les marchés mondiaux ainsi que l’attente de taux d’intérêt bas et soutenus dans le monde ont propulsé Nifty 50 et, par conséquent, Reliance Industries Ltd vers des sommets historiques. “Techniquement, il est conseillé aux investisseurs de continuer à enregistrer des bénéfices aux niveaux actuels et de rechercher une rentrée proche des niveaux de Rs 2205-2145 dans les semaines à venir”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

Reliance Industries investirait également jusqu’à Rs 160 crore d’ici mars 2023, portant son investissement total à Rs 553 crore, dans Strand Life Sciences. Par la suite, la participation de l’entreprise passera à environ 80,3 pour cent. Les analystes de CapitalVia Global Research voient les actions des industries Reliance grimper à Rs 2700-2750 d’ici la fin de cette année. Jusqu’à présent dans le commerce aujourd’hui, 3,69 actions lakh ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 93,41 unités lakh se sont échangées sur la NSE.

Reliance Industries Ltd a joué un rôle clé dans la progression record actuelle de l’indice de référence, grâce à l’incursion de la société dans les industries stratégiques clés du futur, l’énergie renouvelable étant l’une d’entre elles. “Dans une perspective à long terme, l’action continue d’attirer les investisseurs, et techniquement, l’action a formé une base de support solide autour de la barre des 2150-2200, avec une résistance à la hausse clé observée autour de la zone Rs 2550-2600”, Aamar Deo Singh, Head Advisory, Angel Broking, a déclaré à Financial Express Online. La semaine dernière, neuf des 10 entreprises les plus valorisées ensemble ont ajouté Rs 2,93 crore de lakh dans la valorisation boursière, Reliance Industries Ltd émergeant comme le plus grand gagnant. La valorisation boursière de RIL a bondi à un record de Rs 15 lakh crore vendredi, devenant la première entreprise nationale à réaliser cet exploit historique.

