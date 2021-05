Le cours de l’action RIL baisse pour le deuxième jour consécutif après les résultats du quatrième trimestre; les graphiques montrent qu’il peut tomber davantage

Le stock RIL est en mode correctif depuis septembre 2020 (Image: REUTERS)

Le cours de l’action RIL a chuté jusqu’à 1,5 pour cent à Rs 1 930 chacun sur l’ESB dans les transactions intrajournalières mardi. L’action de Reliance Industries Ltd a chuté pour la deuxième journée consécutive après que la société a annoncé un bénéfice net du quatrième trimestre fiscal inférieur aux attentes. Les analystes ont déclaré que même si les résultats du quatrième trimestre de RIL étaient excellents d’une année sur l’autre, ils étaient inférieurs aux estimations de la rue. «Une pandémie croissante a entraîné une légère baisse des cours des actions», a déclaré AR Ramachandran, cofondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online. Alors que Rs 2,045 reste une résistance raide. Jusqu’à présent, au cours de la session intrajournalière, 6,54 actions lakh se sont négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 43,97 actions lakh ont échangé des mains sur NSE. Ramachandran a ajouté que techniquement, les investisseurs à long terme peuvent chercher à acheter des niveaux proches de Rs 1.920-1.930 pour des objectifs plus élevés. Rs 1920 reste un soutien solide pour le stock RIL pour cette semaine.

Qu’est-ce qui traîne le stock de RIL?

Au cours de la deuxième journée consécutive de l’automne, le RIL a été vu s’échanger 0,64 pour cent à 1 946,75 Rs chacun dans des transactions de fin de matinée sur l’ESB. Le stock de RIL est en mode correctif depuis septembre 2020. Il se négocie et se consolide largement entre Rs 2 200 et 1 800, a déclaré un analyste. «Cela signale une tendance latérale à court et moyen terme. Le titre évolue également en dessous de son SMA de 20, 50, 100 et 200 jours, ce qui soutient un biais baissier à venir », a déclaré Rajesh Palviya, responsable de la recherche technique et des dérivés, Axis Securities Ltd, à Financial Express Online. A partir des niveaux actuels, une résistance immédiate est placée autour de Rs 2.050-2.100. Palviya a ajouté qu’à la baisse, toute violation de Rs 1.850 à la clôture pourrait entraîner une faiblesse vers Rs 1.700. Le RSI quotidien et hebdomadaire reste faible et se situe sous la barre des 50, ce qui indique un affaiblissement des sentiments.

Le stock RIL a atteint un record de Rs 2 369,35 chacun en septembre de l’année dernière. Il a légèrement retracé après les résultats et s’est de nouveau rapproché de la bande inférieure (c’est-à-dire de 1830 niveaux) de la fourchette de consolidation. «Nous suggérons aux traders de continuer avec leurs positions longues jusqu’à ce qu’elle brise la zone 1800 de manière décisive. En cas de rebond, il ferait face à un obstacle autour de 2000 niveaux d’abord, suivi de 2100 », a déclaré Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking, à Financial Express Online.

Les analystes s’attendent également à ce que l’augmentation des cas de Covid-19 à travers le pays et un verrouillage prolongé aient freiné les entreprises, y compris Reliance Industries Ltd, ainsi que le sentiment. De plus, les rumeurs d’un verrouillage national dans les prochains jours pourraient également conduire à une nouvelle correction de l’ensemble des marchés.

(Les recommandations sur les actions dans cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

