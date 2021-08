Le cours de l’action RIL chute de 2%, l’action Future Retail plonge après la décision du SC en faveur d’Amazon dans l’accord Ambani-Biyani

Le cours de l’action RIL a chuté de plus de 2% aujourd’hui tandis que l’action Future Retail a chuté de 10% après que la Cour suprême de l’Inde a statué en faveur d’Amazon – cherchant à bloquer un accord entre Mukesh Ambani et Kishore Biyani. Le tribunal suprême a déclaré que l’ordonnance rendue par le Centre d’arbitrage international de Singapour pour suspendre l’accord de 24 731 crores de roupies entre Mukesh Ambani et Kishore Biyani est valide. Future Enterprises et Future Lifestyle ont baissé de 10 % chacun.