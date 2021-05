Le cours de l’action RIL chute de 2,5% après que les résultats du quatrième trimestre ont manqué les estimations, mais il est maintenant prêt à se redresser; devriez-vous acheter?

Reliance Industries Ltd a enregistré un gain unique de Rs 797 crore contre une perte exceptionnelle ponctuelle de Rs 4,267 crore au quatrième trimestre de FY21

Le cours de l’action RIL a chuté de 2,5% à 1 943,70 Rs chacune dans les transactions du matin lundi, après que la société dirigée par Mukesh Ambani ait affiché un bénéfice net de 13227 crores de Rs au trimestre janvier-mars, qui a raté les estimations. Le cours de l’action Reliance Industries Ltd est en baisse de 18 pour cent par rapport à son record de Rs 2 368,80 pièce, touché le 16 septembre 2020. Les analystes sont mitigés sur les bénéfices des actions RIL après le quatrième trimestre, certains conservant la cote «acheter» et d’autres «tenir». Au cours de l’exercice 21, Reliance Industries a réalisé une levée de fonds en vendant des participations minoritaires dans Jio Platforms Ltd et Reliance Retail Ventures (RRVL) à des investisseurs mondiaux. Il a soulevé Rs 1,52 crore lakh à Jio et Rs 47,265 crore dans le commerce de détail.

En outre, le conseil d’administration de RIL a déclaré un dividende de 7 Rs par action de 10 Rs chacun pour l’exercice 2020-21. À la suite du lancement de la production de gaz provenant de découvertes plus récentes dans le bloc KG-D6 de l’offshore oriental, RIL a réalisé son premier bénéfice avant impôt dans le segment depuis plusieurs années. Les revenus sur le marché dominant du pétrole aux produits chimiques (O2C) ont augmenté de 4,4% pour atteindre 1,01 billion de roupies au T4FY21, contre 96 732 crore de Rs l’année précédente (T4FY20). «Au cours des deux derniers mois, nous avons observé que le cours de l’action RIL avait formé une fourchette d’environ 1 900 roupies à la baisse et 2 250 roupies à la hausse», a déclaré Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online. Actuellement, RIL se négocie près de son prix moyen à long terme de Rs 1 900. «Nous nous attendons à ce que le support de 1 900 Rs se maintienne et que l’action rebondisse vers 2 250 Rs après que les chiffres trimestriels aient marqué la probabilité d’un cycle de mise à niveau des bénéfices», a-t-il ajouté.

Reliance Industries Ltd a enregistré un gain ponctuel de Rs 797 crore contre une perte exceptionnelle ponctuelle de Rs 4 267 crore au quatrième trimestre de FY21. «Malgré un bénéfice de Rs 13 227 crore au quatrième trimestre et une croissance de 11% des revenus, l’action RIL a réagi négativement, indiquant que les bénéfices de l’exercice 22 seront probablement sous le scanner avec la résurgence et la propagation des cas de COVID», Aamar Deo Singh, Avis en chef, Angel Broking, a déclaré à Financial Express Online.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont donné une note «d’achat» à l’action avec un objectif de 2 195 Rs chacun, soit une hausse de 10%. «Nous attribuons une valorisation des actions de Rs 755 par action à RJio sur FY23E 18x EV / EBITDA et Rs 670 par action à Reliance Retail sur FY23E 31x EV / EBITDA, en tenant compte de la récente vente de participation», ont-ils déclaré. Tandis que ceux d’ICICI Securities ont déclaré que le commerce de détail pourrait perdre de son élan en raison de la deuxième vague de covid, tandis que la pétrochimie pourrait être touchée par des ajouts de grande capacité au S2 / T4FY22E. «La reprise de l’élan dans l’ajout de sous-marins, les hausses de tarifs, la croissance de la vente au détail aux niveaux pré-covid, la reprise du GRM et la vente de parts dans O2C sont essentielles pour améliorer les performances des actions (sous-performées depuis septembre 20). Conserver «tenir» avec un prix cible de Rs 2 033 (2 pour cent à la hausse) », ont-ils déclaré.

HDFC Securities Institutional Equities a attribué une note «supplémentaire» à l’action RIL avec un objectif de cours de 2 285 roupies, ce qui implique un rallye de près de 15 pour cent. L’objectif de la société de courtage est fondé sur l’intégration de Facebook, Google, Intel et Qualcomm en tant que partenaires dans Jio Platforms, ce qui devrait aider l’entreprise à accélérer la croissance de la connectivité numérique et à créer de la valeur dans l’écosystème numérique grâce à des offres technologiques; reprise des activités de raffinage et de pétchimie en FY22E; l’émergence d’une voie claire vers un bilan plus solide; et la vente de participation dans le commerce de détail.

