Le cours de l’action RIL est le premier perdant de Sensex, chute de plus de 2% suite au retard du lancement de JioPhone Next ; doit acheter, vendre ou conserver ?

Wagh a conseillé aux investisseurs d’accumuler le stock de RIL près des niveaux de support avec un stop loss inférieur à 2290 Rs pour un objectif de 2480 Rs (Image: REUTERS)

Le cours de l’action RIL a chuté de 2,25 % à 2 370,85 roupies le jour de l’ESB après que la société ait retardé le lancement de son JioPhone Next, qui devait avoir lieu à Ganesh Chaturthi, le 10 septembre 2021. Le téléphone qui a été développé en partenariat avec Google, a été retardé en raison de la pénurie actuelle de semi-conducteurs dans le monde. Jusqu’à présent dans la journée, les actions de Reliance Industries Ltd ont atteint un sommet quotidien de 2 430 roupies chacune. Les analystes disent qu’après une forte reprise de l’action RIL, il y a une petite réservation de profit. “Les principaux niveaux de support sont de Rs 2350-2360”, a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online.

Wagh a conseillé aux investisseurs d’accumuler l’action RIL près des niveaux de support avec un stop loss inférieur à 2290 Rs pour un objectif de 2480 Rs. Au cours du dernier mois, le cours de l’action RIL a augmenté de près de 11%, contre un gain de 5% en le S&P ESB Sensex. Au cours des six derniers mois, BSE Sensex a bondi de plus de 15 % et l’action RIL a gagné 12,6 %.

En termes de volume échangé, 1,78 actions lakh ont échangé les mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 55,92 unités lakh se sont négociées sur NSE, jusqu’à présent dans la journée. Les analystes de Morgan Stanley étaient surpondérés sur l’action RIL. Les analystes ont déclaré que l’acquisition par RIL d’une participation dans Strand Life Sciences, une société de recherche et de diagnostic basée sur la génomique, a ajouté une autre pile aux plans de l’écosystème de santé numérique de RIL.

Un retard dans le lancement des smartphones Jio jusqu’en novembre et une correction technique bien nécessaire ont entraîné le cours de l’action Reliance Industries à la baisse aujourd’hui. Jio et Google ont annoncé avoir fait des progrès considérables vers le lancement du très attendu JioPhone Next, le smartphone conçu pour l’Inde et conçu conjointement par les deux sociétés. “Techniquement, Rs 2388 est un support solide et une clôture aujourd’hui en dessous de ce niveau pourrait le faire baisser encore à Rs 2302.” AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, a déclaré à Financial Express Online.

Les deux sociétés ont commencé à tester le JioPhone Next avec un nombre limité d’utilisateurs pour le raffiner davantage et s’efforcent activement de le rendre plus largement disponible à temps pour la saison des fêtes de Diwali. “Ce délai supplémentaire contribuera également à atténuer les pénuries mondiales actuelles de semi-conducteurs à l’échelle de l’industrie”, a déclaré la société dans un dossier relatif à l’ESB.

Dans un dossier séparé, la semaine dernière, Reliance Jio et British Petroleum (bp) du Royaume-Uni ont annoncé un partenariat avec la plate-forme de covoiturage BluSmart pour mettre en place un réseau de stations de recharge commerciales à grande échelle. Dans le cadre de ce partenariat, Jio-bp mettra en place ces stations pour les véhicules et flottes électriques de tourisme à travers le pays.

