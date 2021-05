Le cours de l’action RIL pourrait augmenter de 45 % supplémentaires si les spreads pétrochimiques se maintiennent ; stock déjà en hausse de 10% en 3 jours

Actuellement, le cours de l’action RIL se négocie à 2 170 Rs par action, en hausse de 10 % en trois séances de bourse. (Photo : REUTERS)

La remontée du cours de l’action Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani pourrait se poursuivre si les spreads pétrochimiques actuels se maintiennent, a déclaré la société mondiale de courtage et de recherche Jefferies dans une note. Des spreads pétrochimiques soutenus pourraient ouvrir la voie à la vente de parts pétrolières à des produits chimiques par RIL au cours de cet exercice, en réévaluant les multiples et en faisant grimper le titre de 45% par rapport aux niveaux actuels. La note soulignait que les pâtes à tartiner de polymères sont au plus haut de la décennie en raison d’une forte demande en aval et que les pâtes à tartiner de polyester se redressent. Actuellement, le cours de l’action RIL se négocie à 2 170 Rs par action – une augmentation de 10% en trois séances de négociation.

Le polymère se propage à des sommets décennaux

Jefferies a déclaré que les propagations de polymères ont atteint des sommets décennaux, aidés par la demande des industries en aval telles que les automobiles, les biens durables, les biens de consommation, les fournitures médicales et les emballages. “La force soutenue de la demande de soutien budgétaire dans les grandes économies, les retards de mise en service de nouveaux projets et la pénétration de la vaccination devraient soutenir les marges des polymères au cours de l’exercice 22E”, indique le rapport. Les pâtes à tartiner polyester, après avoir rétréci avant le covid, se redressent désormais progressivement. À ce stade, on pense que le mouvement d’autosuffisance de la Chine pèse sur les spreads de polyester.

Porté par les polymères qui représentent 45 % de son portefeuille pétrochimique, l’écart au niveau du portefeuille de RIL approche de son sommet de la décennie et dépasse de 30 % les estimations de Jefferies pour l’exercice en cours. « L’Ebitda du segment des produits pétroliers de RIL pourrait être supérieur de 50 % aux estimations de Jefferies sur les avantages du levier d’exploitation si les écarts actuels devaient se maintenir au cours de l’exercice 22E. Cela pourrait conduire à une hausse de 14% de notre estimation consol Ebitda », a ajouté la note.

La vente de participations O2C pourrait inverser la sous-performance

Le cours de l’action Reliance Industries a sous-performé l’indice de référence Nifty 50 depuis le début de cette année. Alors que l’indice Nifty a augmenté de 10,8%, Reliance Industries a ajouté 8%, dont la majorité est intervenue au cours des dernières séances de bourse. L’action a sous-performé l’indice de référence même au cours de la dernière période d’un an. « À notre avis, une solide performance pétrochimique soutenue améliore la probabilité de vente de la participation d’O2C au cours de l’EX22. Cela pourrait conduire à un renversement de la sous-performance de 40 % de Nifty », a déclaré Jefferies.

Prix ​​cible

Au prix actuel du marché, en évaluant les activités énergétiques de RIL à des multiples moyens à long terme, Jefferies a déclaré qu’il lui restait 1 150 Rs par action comme valeur imputée de la participation de RIL dans Jio and Retail. Jefferies a un prix cible de base de 2 580 roupies par action. Cependant, un scénario haussier plus optimiste fixe le prix cible à 3 150 Rs chacun. Ici, Jefferies s’attend à ce que la vente de participations stratégiques dans les activités O2C réévalue les multiples, une consolidation plus rapide dans les télécommunications entraîne une hausse des tarifs dans Jio et une éventuelle cotation publique du multiple de valorisation de réévaluation de Jio.

