Le cours de l’action RIL pourrait grimper jusqu’à 50 % ; potentiel énorme vu dans la poussée des énergies renouvelables

Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani pourrait augmenter de 50% par rapport aux niveaux actuels, selon la société mondiale de courtage et de recherche Jefferies. Le déblocage de la valeur de la poussée des énergies renouvelables, la vente de participations dans le secteur du pétrole à la chimie et peut-être même la cotation publique de Reliance Jio devraient soutenir le rallye massif des actions RIL. Les actions de Reliance Industries se négocient actuellement à 2 108 Rs par action. Le conglomérat du pétrole aux télécommunications a récemment annoncé son incursion dans l’espace des énergies renouvelables, qui, selon Jeffries, pourrait être aidé par les politiques gouvernementales et les programmes de subventions en capital à venir.

Stratégie renouvelable pour maximiser la valeur

Reliance Industries a annoncé un investissement massif de Rs 75 000 crore dans l’espace des énergies renouvelables (ER). Avec un bilan solide, la société devrait financer adéquatement les dépenses en capital. « Son leadership en matière de coût unitaire dans l’énergie conventionnelle nous donne l’assurance qu’il atteindra également le premier quartile des coûts unitaires dans les énergies renouvelables. Nous voyons RIL émerger comme l’acteur RE le plus crédible d’Inde », a déclaré Jefferies. Le rapport ajoute que RIL a fait une incursion dans l’espace RE, en gardant à l’esprit la nature précoce de ces technologies, dans l’espoir de remporter le succès.

Les gouvernements du monde entier encouragent déjà les investissements dans les énergies renouvelables et RIL devrait en bénéficier. RIL pourrait bénéficier du programme PLI de Rs 18 100 crore consistant à fournir une subvention en capital dans la fabrication de batteries de cellules de chimie avancée. En outre, la fabrication d’électrolyseurs pour l’hydrogène vert pourrait bientôt relever du PLI. Cette aide du gouvernement rendrait l’économie d’investissement attrayante pour RIL, selon Jefferies.

La poussée vers les énergies renouvelables et l’accent mis sur le zéro carbone net amélioreraient également le score ESG de RIL. “Ses scores ESG amélioreront également de manière significative le fait d’attirer de l’argent des fonds ESG à l’échelle mondiale”, ajoute le rapport.

Objectifs de prix

Le scénario haussier fixé par Jefferie, fixe un objectif de prix de 3 150 Rs chacun sur Reliance Industries, ce qui implique un potentiel de hausse de 50% par rapport aux niveaux actuels. Pour y parvenir, les analystes de Jefferies voient 5 catalyseurs, dont une vente de participation stratégique dans l’activité pétrole-chimie qui aiderait à réévaluer les multiples, une reprise des marges brutes de raffinage en avance sur les estimations, une consolidation plus rapide dans le secteur des télécommunications conduisant à des tarifs la hausse de Reliance Jio et une éventuelle cotation publique de Jio, aidant à réévaluer les multiples de valorisation. Enfin, un gain de part de marché plus rapide que prévu pour Reliance Retail est attendu.

Le scénario de base place le prix cible à 2 540 Rs, estimant une croissance modérée dans tous les segments. À la baisse, si l’ARPU devient inférieur aux attentes pour Jio alors que les marges du raffinage et du petchem voient l’impact continu de la pandémie, le titre devrait chuter à 1 850 Rs par action.

