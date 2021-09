Le cours de l’action Robinhood atteint 5% jusqu’à présent cette semaine alors que la SEC fait allusion à l’interdiction de paiement pour le flux d’ordres

in

Robinhood Markets, après avoir fait ses débuts à Wall Street au cours de la dernière semaine de juillet, a jusqu’à présent gagné 15 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 38 $ pièce et 23,4 % par rapport à ses creux du jour de la cotation. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action de Robinhood Markets a chuté d’un peu plus de 5% en deux séances de bourse jusqu’à présent cette semaine, les investisseurs craignant que les commentaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) n’entraînent une perte de revenus de la plate-forme de négociation. Le cours de l’action Robinhood a plongé de 6,9% lundi avant de se redresser légèrement mardi. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré à Barron’s que le paiement du flux de commandes présentait “un conflit d’intérêts inhérent”. Gary Gensler a en outre déclaré qu’une interdiction complète de la pratique controversée du paiement pour le flux de commandes (PFOF) était “sur la table”. Les marchés Robinhood récemment cotés se négociaient à 44,32 $ par action à la cloche de clôture à Wall Street. Robinhood a fait ses débuts en bourse il y a un mois.

La société de courtage de détail, contrairement aux sociétés de courtage traditionnelles, envoie les commandes passées sur sa plate-forme par les clients aux maisons de courtage en gros plutôt qu’aux bourses – une pratique également connue sous le nom de PFOF. Le président de la SEC a noté que grâce à cette pratique, les courtiers en gros obtiennent les données et ont également la possibilité d’y jeter un premier coup d’œil. Dans une telle situation, a déclaré le président de la SEC, la société de courtage peut faire correspondre les acheteurs et les vendeurs à partir de ce flux de commandes. “Ce ne sont peut-être pas les marchés les plus efficaces pour les années 2020”, a déclaré Gensler à Barron’s.

Robinhood Markets, après avoir fait ses débuts à Wall Street au cours de la dernière semaine de juillet, a jusqu’à présent gagné 15 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 38 $ pièce et 23,4 % par rapport à ses creux du jour de la cotation. Robinhood Markets a vendu 52,4 millions d’actions lors de l’introduction en bourse, levant près de 2 milliards de dollars. Les cofondateurs de la société, Vlad Tenev et Baiju Bhatt, ont chacun vendu environ 50 millions de dollars de participations.

Pour ajouter aux malheurs de Robinhood, CNBC a rapporté lundi que Paypal explorait une éventuelle plate-forme de négociation d’actions qui pourrait le mettre en concurrence directe avec Robinhood. Le rapport ajoute que Paypal a embauché Rich Hagen, le co-fondateur de TradeKing, une société de courtage en ligne, alors qu’il s’apprête à lancer une plateforme de trading. Plus tôt l’année dernière, Paypal avait lancé une plate-forme qui permettait aux investisseurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. Le cours de l’action Paypal a bondi de près de 4% en deux séances de bourse cette semaine.

La baisse du cours de l’action Robinhood est peut-être considérée comme une opportunité d’investissement par les grands investisseurs. Selon la mise à jour quotidienne des échanges fournie par ARK Investment Management, la société a acheté mardi 260 084 actions de Robinhood pour l’ETF ARK Fintech Innovation. La société d’investissement dirigée par Cathie Wood détient 920 967 actions de Robinhood, évaluées à 40,8 millions de dollars à la clôture du marché hier.

