Le cours de l’action SBI Cards a augmenté de 14 % en six mois ; JP Morgan et Motilal Oswal voient 25% de rallye en plus

Les analystes de JP Morgan Equity Research et de Motilal Oswal Financial Services sont optimistes sur l’action SBI Cards et ont recommandé d’acheter l’action.

Le cours de l’action SBI Cards and Payment Services devrait augmenter jusqu’à 25% par rapport aux niveaux actuels sur les attentes de récupération des dépenses par carte. Le cours de l’action a grimpé de 14% en six mois, alors qu’il a bondi de près de 48% depuis sa cotation en mars 2020. Les analystes de JP Morgan Equity Research et Motilal Oswal Financial Services sont optimistes sur l’action SBI Cards et ont recommandé d’acheter l’action. Les analystes des deux sociétés de recherche voient un potentiel de hausse de près de 25 pour cent dans le titre. “Les dépenses en cartes afficheront une forte reprise alors que la demande refoulée reviendra avec la réouverture de l’économie”, ont déclaré les analystes de JP Morgan.

Dans une note, JP Morgan Equity Research a déclaré que SBI Cards avait une longue trajectoire de croissance, compte tenu de la franchise de responsabilité de la société mère. “Nous pensons que les évaluations de primes actuelles des cartes SBI peuvent se maintenir tant qu’elles continuent de maintenir ou d’augmenter leur part de marché des dépenses”, a-t-il ajouté. Le prix cible de la société de recherche de Rs 1200 valorise les cartes SBI à un P/E 50x FY23E en ligne avec la moyenne commerciale depuis l’inscription. « Nous considérons que les cartes SBI sont en surpoids. Nous pensons que les valorisations de prime actuelles des cartes SBI peuvent se maintenir tant qu’elles continuent de maintenir ou d’augmenter leur part de marché des dépenses », a-t-il ajouté.

Lors de la séance de bourse de lundi, les actions de SBI Cards et Payment Services se négociaient en baisse de 1,4% à 958,45 chacune, en ligne avec un marché faible. « SBI Cards & Payment Services, avec une base de cartes exceptionnelle de 11,8 millions, offre un portefeuille de produits diversifié de cartes premium, classiques, de shopping et de voyage, ainsi que des cartes exclusives et d’entreprise pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises », a déclaré Siddhartha Khemka, analyste de recherche Services financiers Motilal Oswal. La société de recherche a également fixé un prix cible de 1 200 roupies chacun, avec une cote « achat » pour l’action. Il s’attend à un TCAC du portefeuille de prêts/des bénéfices de 24 pour cent/60 pour cent au cours des FY21-23E. Il estime que le RoA/RoE s’améliorera à 6,8 %/28 % au cours de l’exercice 23E.

L’industrie des cartes de crédit a fait preuve d’une forte résilience, selon Motilal Oswal, car les dépenses par carte et les acquisitions de nouveaux clients ont atteint des niveaux proches d’avant COVID. Le taux de dépenses de SBI Cards a atteint les niveaux d’avant COVID (plus de 100 % des dépenses de détail), tandis qu’il a gagné 50 pb de part de marché dans les cartes en circulation. “Nous pensons qu’une reprise graduelle de l’économie, ainsi qu’une combinaison plus élevée de dépenses en ligne/au détail, accéléreraient la dynamique de croissance”, a déclaré la société de courtage.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

