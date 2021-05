Le cours de l’action SBI grimpe de plus de 4%, le meilleur gagnant du Sensex aujourd’hui; jusqu’à 50% de rallye attendu après les résultats du quatrième trimestre

Les sociétés de courtage telles que JP Morgan, Nomura et Morgan Stanley voient jusqu’à 50 pour cent de remontée du cours de l’action, après les résultats du trimestre. Image: PTI

Le cours de l’action de la State Bank of India (SBI) a augmenté de 4,4% à 418,90 Rs chacun sur l’ESB, après que la banque a annoncé vendredi une augmentation de 80% du bénéfice net au quatrième trimestre terminé en mars 2021. Le cours de l’action était proche son record de Rs 426,45 chacun, a touché le 18 février 2021. En termes de volume négocié, 20,84 actions lakh ont été négociées sur l’ESB jusqu’à présent dans l’intraday. Alors que plus de 6 unités de crore de la State Bank of India ont échangé des mains sur le NSE. La plupart des maisons de courtage sont optimistes sur le cours de l’action SBI après ses résultats du trimestre de janvier à mars. SBI avait réalisé un bénéfice de Rs 3580,81 crore au cours de la période janvier-mars 2019-20. Au cours du trimestre sous revue, le revenu net d’intérêts a augmenté de 19 pour cent à Rs 27 067 crore, contre Rs 22 767 crore à la même période il y a un an.

Les sociétés de courtage telles que JP Morgan, Nomura et Morgan Stanley voient jusqu’à 50 pour cent de remontée du cours de l’action SBI, après les résultats du trimestre. Le bénéfice d’exploitation du quatrième trimestre à +25 pour cent d’une année sur l’autre a été favorisé par les récupérations de Bhushan Steel (40 milliards de roupies) partiellement compensées par des reprises d’intérêts (30 milliards de roupies), ont déclaré les analystes de JP Morgan. «L’effet de levier d’exploitation sur les coûts n’a pas joué pour l’année compte tenu des révisions salariales, de l’augmentation des primes d’assurance de garantie des dépôts et de la renonciation aux frais de tenue de compte», ont-ils ajouté.

Ceux de Nomura voient un rallye de 37% du cours de l’action SBI, avec un objectif de prix de 550 Rs chacun. «Nous valorisons la banque autonome à 1,3x P / B, SBI Life à Rs 1 175 par action, les cartes SBI à Rs 1 100 par action et SBI AMC à 8 pour cent de l’AuM», ont-ils déclaré. Les analystes ont ajouté que la qualité des actifs de SBI a surpris positivement avec un total de dérapages et de restructurations à Rs 464 milliards contre une prévision de Rs 600 milliards. «La deuxième vague de COVID-19 peut causer une plus grande détresse dans les zones géographiques de niveau III et inférieur et SBI pourrait faire face à des NPL relativement plus élevés par rapport à la première vague. Mais, nous pensons que SBI peut encore sous-évaluer le coût du crédit FY21 », ont-ils déclaré.

La qualité des actifs F21 était solide malgré COVID, compte tenu de la bonne souscription au détail et du retournement du cycle des NPL des entreprises, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, donnant une note de “ surpondération ” aux actions SBI. Il a fixé un prix cible de 600 pièces, ce qui implique un rallye de près de 50 pour cent du cours de l’action. Il a ajouté que le portefeuille de prêts de SBI a augmenté de 3 pour cent séquentiellement, mais a été atténué sur une base annuelle. Le commerce de détail s’est bien comporté à 16 pour cent sur un an et devrait rester solide. La croissance globale des prêts exigera une accélération des entreprises et des PME – probablement un événement en 2022. «Nous estimons une croissance des prêts de 8% en F22 et de 12% en F23, et nous intégrons une amélioration de la marge de 5 à 10 points de base au cours de chacune des deux prochaines années», ont déclaré les analystes.

