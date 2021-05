Le cours de l’action Shilpa Medicare augmente de 26% en 2 jours suite à la collaboration avec le Dr Reddy’s pour le vaccin Sputnik V COVID

Shilpa Biologicals sera responsable de la fabrication du vaccin, tandis que les laboratoires du Dr Reddy sont responsables de la distribution / commercialisation du vaccin.

Le cours de l’action Shilpa Medicare a bondi de 13% dans les transactions intrajournalières sur l’ESB après que la société se soit liée aux Laboratoires du Dr Reddy (DRL) pour la production-fourniture du Sputnik V, un vaccin COVID-19. Le stock de la société pharmaceutique a augmenté de 26% au cours des deux dernières séances de négociation. Jusqu’à présent, dans le commerce aujourd’hui, un total de 2,04 actions lakh ont échangé des mains sur l’ESB, tandis que 36,41 actions lakh se sont négociées sur NSE. «Shilpa Medicare, via sa filiale à 100% Shilpa Biologicals Private Limited (SBPL), a conclu un accord définitif de 3 ans avec Dr. Reddy’s Laboratories Limited (DRL) pour la production-fourniture du vaccin Sputnik V à partir de sa R&D intégrée en biologie. centre de fabrication à Dharwad, Karnataka », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Conformément à l’accord, Shilpa Biologicals sera responsable de la fabrication du vaccin, tandis que les Laboratoires du Dr Reddy sont responsables de la distribution / commercialisation du vaccin dans ses territoires de commercialisation. Shilpa Biologics fabriquera 5 crores de dosage du double vecteur Spoutnik V pendant les 12 premiers mois, à compter de la date de début de la production commerciale. «Cela ouvrira la voie à une fabrication accélérée en termes de dosage de remplissage et de finition par les fabricants indiens. Cette nouvelle est positive pour la société maintenant et la société a également dépensé beaucoup d’argent pour créer ces installations avec un bloc brut au 31 mars de 1000 crores et dans 2 ans, environ 1400 crores », Jitesh Ranawat Head Institutional Ventes chez Marwadi Shares and Finance Ltd., a déclaré à Financial Express Online.

Ranawat a également déclaré que les marchés attendront également les mesures d’assainissement prises par la société en termes de formulaire USFDA 483 pour son unité 4 à Jadcherla Telangana, bien que 86% de ses revenus de produits oncologiques comme l’azacitidine, l’erlotinib et le cyclophosphamide soient exemptés. en raison de la pénurie aux États-Unis. «Tout flux d’informations sur ce front sera un grand avantage pour l’entreprise. Par conséquent, si quelqu’un a une vision à long terme, les actions sont un bon achat », a-t-il ajouté. Shilpa Biologicals et le Dr Reddy’s explorent également la possibilité de fabriquer Sputnik Light, une version à dose unique du vaccin dans un proche avenir, ce qui est à nouveau une bonne nouvelle pour Shilpa Medicare.

Shilpa Medicare considère les produits biologiques comme un domaine de croissance stratégique et a réalisé des investissements importants dans la mise en place d’une installation de produits biologiques flexibles haut de gamme à Dharwad pour répondre aux exigences du domaine des produits biologiques à croissance rapide, notamment les vaccins adénoviraux, sous-unitaires et ADN, monoclonaux anticorps et protéines de fusion.

