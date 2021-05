Le cours de l’action Tata Steel atteint un nouveau plus haut de 52 semaines après les résultats du quatrième trimestre; le stock bondit de 85% jusqu’à présent en 2021

Sur une base cumulative depuis le début de l’année (YTD), les actions de Tata Steel ont grimpé de 85% contre 643,10 Rs chacune.

Le cours de l’action de Tata Steel a bondi de 8% pour atteindre un nouveau sommet de 52 semaines à 1 188,65 roupies par jour sur l’ESB après que la société ait enregistré sa meilleure performance jamais enregistrée au cours du trimestre janvier-mars de l’exercice 21. La société a annoncé mercredi une augmentation de 250% en glissement annuel de l’EBITDA consolidé à 142 milliards de roupies (le plus haut jamais enregistré) en raison de la hausse des prix de l’acier. Le cours de l’action Tata Steel a dépassé son plus haut de Rs 1,128.80 pièce, touché lors de la session précédente. Le titre a grimpé de près de 12 pour cent jusqu’à présent en mai, alors qu’il a bondi de 20 pour cent le mois précédent. Sur une base cumulative depuis le début de l’année (YTD), les actions de Tata Steel ont grimpé de 85% contre 643,10 Rs chacune. Les analystes de CLSA restent optimistes sur l’action et ont maintenu une note «d’achat».

Compte tenu de la vigueur des prix de l’acier et des perspectives de production d’EBITDA, CLSA estime que le désendettement pour l’exercice 22 sera probablement supérieur aux prévisions de la société. “Les perspectives pour les prix de l’acier, la rentabilité européenne et le calendrier pour l’expansion de Kalinganagar seront les clés de l’appel”, a-t-il ajouté. Plus tôt cette semaine, Tata Steel a affiché un bénéfice consolidé de 6 644,1 crores de Rs au quatrième trimestre de l’exercice 21, contre une perte de 1 481,3 crores de Rs au trimestre de l’année précédente. Les revenus d’exploitation consolidés de la société s’élevaient à Rs 49 977,4 crore, en hausse de 38,8% par rapport à Rs 36 009,4 crore au cours du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Environ 23,61 actions de lakh de Tata Steel ont échangé des mains sur l’ESB, tandis qu’un total de 4,74 actions de crore se sont négociées sur NSE jusqu’à présent au cours de la session. L’action Tata Steel a connu un rallye spectaculaire, avec des prix qui ont augmenté de plus de 14% cette semaine seulement, à la suite d’un rallye des prix mondiaux de l’acier dans un contexte de resserrement de l’offre, a déclaré Aamar Deo Singh, Head Advisory, Angel Broking. Singh a déclaré à Financial Express Online que les efforts de décarbonation en Chine alimentaient également la hausse des actions de Tata Steel.

Ceux d’Edelweiss Research voient 10 pour cent de plus à la hausse des actions de Tata Steel et ont donné un prix cible de Rs 1 300 pièce, après les chiffres du quatrième trimestre. Ils ont déclaré qu’un cycle sidérurgique favorable et une Europe dans le sweet spot complèteront le double objectif de croissance et de réduction de la dette. Une nouvelle amélioration des spreads européens sera positive pour les actions de Tata Steel.

