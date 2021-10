Le cours de l’action TCS atteint près de 7 % sur des résultats tièdes du deuxième trimestre, premier perdant de Sensex ; faut-il acheter, vendre, conserver ?

La majeure en informatique a déclaré un bénéfice net de Rs 9 624 crore au cours du trimestre précédent. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action TCS (Tata Consultancy Services) a chuté de près de 7% lundi matin alors que les investisseurs réagissaient aux résultats trimestriels de la deuxième société cotée la plus valorisée en Inde. Le cours de l’action TCS a atteint un creux intra-journalier de 3 660 Rs par action, soit 6,9%. La major informatique était l’action la moins performante sur S&P BSE Sensex, tandis que l’indice de référence approchait des sommets historiques. Vendredi, TCS a annoncé une croissance de 29% en glissement annuel de ses bénéfices nets consolidés pour le trimestre juillet-septembre. La société du groupe Tata a également approuvé un acompte sur dividende de 7 Rs par action pour ses actionnaires.

La majeure en informatique a déclaré un bénéfice net de 9 624 crores de roupies au cours du trimestre précédent. Le chiffre d’affaires de la société s’est amélioré de 16,8% par rapport à l’année précédente pour atteindre 48 867 crores de roupies. Les marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) se sont améliorées au cours du trimestre à 25,6 % par rapport à 23,2 % plus tôt l’an dernier. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action TCS est en hausse de 27%. La chute massive du cours des actions d’aujourd’hui a effacé près de 1 million de roupies lakh de capitalisation boursière pour TCS. Vendredi, à la cloche de clôture, la capitalisation boursière du TCS était de Rs 14,55 lakh crore, cependant, lundi matin, elle était proche de Rs 13,7 lakh crore.

Faut-il acheter ou vendre ?

Motilal Oswal – Neutre

Objectif de prix – Rs 3 770

Les analystes de Motilal Oswal ont déclaré que bien que TCS ait signalé une croissance des revenus en ligne, la croissance des revenus en USD a manqué les estimations. « Nous restons positifs sur l’entreprise, compte tenu de ses fortes perspectives de croissance. Mais les valorisations élevées laissent peu de place à la déception. Un manque d’estimations au deuxième trimestre, associé à des perspectives de marge faibles, peut entraîner une pression à court terme sur le titre », ont-ils déclaré. L’action a aujourd’hui glissé sous le cours cible fixé par Motilal Oswal.

PhillipCapital – Acheter

Prix ​​cible – Rs 4 580

La société de courtage a déclaré que bien que TCS ait connu un trimestre modéré, les investisseurs devraient être déçus. Cependant, ils ont ajouté qu’ils s’attendent à une solide performance au cours des prochains trimestres et continuent de croire que TCS peut sortir plus fort. « Nous nous attendons à ce que TCS continue d’offrir une prime de valorisation à ses pairs à grande capitalisation, grâce à son profil fortement diversifié, son profil de rendement supérieur (ROE de 38%), la stabilité de la gestion et sa position de leader sur le marché », ont-ils ajouté. Le prix cible implique une hausse de 25 % par rapport au plus bas d’aujourd’hui.

Kotak Securities – Ajouter

Prix ​​cible – Rs 4 100

Les analystes de Kotak Securities ont souligné que TCS avait raté ses estimations en raison d’une modération surprenante de la croissance en Europe continentale. Cependant, la société de courtage a déclaré que les perspectives de croissance des revenus ne sont pas assombris par la récente sous-performance. « TCS est mieux placé que ses pairs pour gérer les marges défavorables et participer à des dépenses de transformation accélérées. Nous avons réduit notre juste valeur de 3% tout en maintenant notre note ADD, valorisant l’action à 32X le BPA de septembre 2023E », ont-ils déclaré.

Oui Titres – Acheter

Prix ​​cible – Rs 4 395

Se concentrant sur les points positifs, les analystes de Yes Securities ont souligné que TCS a maintenu sa marge opérationnelle dans un environnement difficile. « La réservation de contrats solides et la part croissante des revenus numériques offrent une forte visibilité sur les perspectives de revenus et de marge. Un environnement de demande amélioré au cours des 2-3 prochaines années avec des marges stables et des ratios de rendement parmi les meilleurs du secteur soutiendrait la valorisation actuelle », a déclaré Yes Securities. Le prix cible implique une hausse de 20 % par rapport au plus bas d’aujourd’hui.

