Le cours de l’action TCS atteint un nouveau record, le m-cap dépasse Rs 13,5 lakh crore; devriez-vous enregistrer des bénéfices ?

Le cours de l’action TCS a atteint un nouveau record de Rs 3 697 pièce, augmentant de plus de 2% dans les transactions intrajournalières sur l’ESB. Avec le nouveau record, Tata Consultancy Services est devenue la deuxième société cotée à dépasser la capitalisation boursière de Rs 13,5 lakh crore. L’action a dépassé son précédent record de Rs 3 672,50, touché plus tôt cette semaine. Au cours de la dernière année, l’action TCS a généré 64 % de rendements, contre 25,24 % jusqu’à présent cette année. En un mois, l’action TCS a surperformé BSE Sensex, bondissant de près de 15 %, contre une hausse de 6 % de l’indice de référence.

Toutes les actions informatiques, en particulier les grandes capitalisations informatiques, ont connu un parcours brillant en août jusqu’à présent en raison de la poursuite de la numérisation entraînant une baisse des coûts et des attentes d’amélioration des résultats financiers au cours des prochains trimestres, a déclaré un analyste. « Techniquement, TCS est très suracheté et les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices aux niveaux actuels. Rs 3395-3440 seront de bons niveaux pour réintégrer ce stock », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

La capitalisation boursière de TCS est à près de 3% de Rs 14-lakh-crore-mark. Actuellement, l’indicateur informatique occupe la deuxième position dans le classement global de la capitalisation boursière, derrière Reliance Industries Ltd (RIL) qui a une capitalisation boursière de Rs 14,51 lakh crore. TCS étant le leader dans le secteur informatique a bénéficié de la croissance continue de l’industrie informatique. Ce secteur a toujours bien performé avec une dynamique positive continue. Les analystes affirment que la principale raison de l’élan positif et de la croissance saine des revenus sont les prises de commandes solides, la croissance généralisée des revenus et des marges stables. La deuxième raison de la croissance saine des revenus de l’entreprise est l’impact minimal de la deuxième vague de COVID-19 sur le secteur, car le travail a été facilement géré à domicile, a déclaré Ashis Biswas, responsable de la recherche chez CapitalVia Global Research.

Biswas croit fermement à la poursuite de la croissance du secteur informatique car en raison de Covid-19, de nombreuses entreprises ont baissé les revenus et les ont obligées à transférer des emplois vers des pays en développement où les frais sont bas. «Cela a profité à l’entreprise et l’a donc aidé à élargir sa clientèle et à augmenter ses revenus. Ce schéma devrait se poursuivre dans les temps à venir et il a profité aux entreprises du monde entier pour faire leur travail efficacement à un prix inférieur », a-t-il ajouté.

