Le cours de l’action TCS bondit de 3%, près de 52 semaines de plus haut sur les nouvelles de rachat ; Résultat du T3FY22 cette semaine, une croissance modeste des revenus est envisagée

Le cours de l’action TCS a grimpé de plus de 3% à 3 979,90 Rs pièce sur l’ESB lundi, après que la société a informé que son conseil d’administration examinerait une proposition de rachat d’actions lors de sa réunion qui se tiendra le 12 janvier. Ce sera la quatrième rachat par l’entreprise dans au moins six ans. Le dernier rachat de la société, d’une valeur de Rs 16 000 crore, avait ouvert le 18 décembre 2020 et s’était clôturé le 1er janvier 2021. Plus de 5,33 crore d’actions ont été rachetées dans le cadre de l’offre pour Rs 3 000 pièce. En 2017 et 2018 également, TCS avait procédé à un rachat d’actions similaire. L’action s’échangeait près de son sommet de 52 semaines de 3 990 roupies pièce, à seulement 0,2%.

Le conseil d’administration du TCS publiera mercredi les résultats du troisième trimestre et des neuf mois clos le 31 décembre 2021. Le conseil d’administration examinera également le troisième acompte sur dividende. Le baromètre informatique a fixé au 20 janvier 2022 la date d’enregistrement du dividende. Les analystes disent que le troisième trimestre est généralement un trimestre saisonnièrement faible pour les entreprises informatiques en raison des congés et des jours de travail inférieurs, et ils s’attendent à ce que toutes les entreprises enregistrent des performances de revenus trimestrielles robustes, motivées par le besoin d’une transformation numérique plus rapide, d’une conversion plus rapide des revenus et d’un biais positif. tarification.

Aperçu du TCS Q3FY22 : à quoi s’attendre au troisième trimestre ?

Nirmal Bang : Les analystes de Nirmal Bang s’attendent à ce que TCS enregistre une croissance séquentielle de 3,5% des revenus CC, soutenue par les accords qu’il a remportés au cours des 12 derniers mois. Ils ont ajouté que la valeur totale du contrat (TCV) doit être surveillée de près, car le nombre de trimestres de base était le plus bas parmi les trimestres récents (6,8 milliards de dollars). Le nombre de TCV le plus récent d’Accenture à 16,8 milliards de dollars était le plus élevé jamais enregistré, battant le deuxième meilleur de 800 millions de dollars. La société de recherche et de courtage pense qu’au moins une croissance au milieu de l’adolescence devrait être observée ici pour TCS. Sur le front de la marge, TCS a indiqué une pression à court terme du côté de l’offre. Alors que l’attrition devrait augmenter de manière séquentielle, Nirmal Bang pense toujours qu’elle sera la meilleure de l’industrie. « Mais nous pensons que TCS ressent probablement l’effet » Accenture » sur l’embauche et les pressions sur les coûts culmineront au cours de l’EX22 avant de s’atténuer au cours de l’EX23. Pour le 3QFY22, nous pensons que les marges diminueront de manière séquentielle en raison des coûts de remblayage et peut-être d’une utilisation plus faible », a-t-il ajouté. Plus de couleur sur les progrès dans la partie «croissance et transformation» de son activité, en particulier compte tenu de la croissance extrêmement forte observée dans la partie dépenses discrétionnaires (conseil) de l’activité d’Accenture.

Actions institutionnelles Kotak : Les analystes s’attendent à ce que TCS affiche une croissance séquentielle modeste de 2,6 % et une croissance du BPA inférieure à celle des adolescents. Décembre est un trimestre saisonnièrement faible impacté par les congés. Le cabinet d’études prévoit une croissance à grande échelle. Il s’attend à une modération de la croissance en glissement annuel à mesure que les avantages d’une base faible s’estompent. « Nous prévoyons une baisse séquentielle et annuelle de la marge EBIT en raison de l’augmentation des coûts discrétionnaires et du coût élevé de l’attrition du remblayage. Nous prévoyons 7,5 milliards de dollars de TCV alimentés par des transactions de taille moyenne. Nous ne nous attendons pas à une distorsion du TCV des méga-accords », a-t-il ajouté. La société de recherche s’attend à ce que les investisseurs se concentrent sur les raisons de la sous-performance relative des taux de croissance, les raisons du manque d’élan pour les grandes transactions et le meilleur moyen de lire les signatures TCV, la durée pendant laquelle les défis du côté de l’offre persisteront et les mesures pour les gérer, les leviers pour défendre les marges et le calendrier lorsque les marges d’EBIT atteindront la bande de 26 à 28 %, la durabilité de la croissance et l’ampleur des opportunités dues au changement agressif vers le cloud par les clients, et des indications sur les dépenses informatiques pour CY2022E et si elles correspondent à l’optimisme démontré par les analystes du secteur.

Edelweiss : Les analystes s’attendent à ce que TCS annonce une croissance des revenus en USD de 3,5% QoQ en devise constante. TCS, étant le leader du marché, est susceptible d’être un bénéficiaire clé de la transformation de base ; accélérer l’adoption du cloud ; et l’adoption du numérique. De plus, la perte persistante de parts de marché d’acteurs clés tels que Capgemini et Cognizant profiterait directement à TCS. « Les investisseurs peuvent faire attention à la dynamique, à la durée et aux prix des transactions ; commentaire sur l’attrition/pression du côté de l’offre ; commentaire sur la trajectoire de la demande par segment, en particulier sur les services de vente au détail, de voyages et d’ingénierie de produits ; et les plans d’embauche. Nous attendons de la société qu’elle fournisse une mise à jour sur la tendance de la demande du secteur, le budget et les risques du client, le cas échéant, et le taux d’attrition », a-t-il ajouté.

Prabhdas Lilladher : TCS a annoncé un bon nombre de 11 contrats significatifs au cours du troisième trimestre de l’exercice 22 jusqu’à présent. Les analystes s’attendent à une croissance de 2,5% au cours du trimestre en USD, tirée par une croissance généralisée dans tous les secteurs verticaux. La croissance est modeste compte tenu du faible trimestre saisonnier affecté par les congés, ont-ils déclaré. TCS a continué d’avoir une forte dynamique de transaction et la société de recherche s’attend à ce que 7,5 milliards de dollars US de TCV ce trimestre. Deal TCV devrait comprendre des transactions de taille moyenne et petite. Il s’attend à une légère augmentation des marges de +40 points de base en QoQ grâce aux avantages de l’optimisation pyramidale et aux mesures d’optimisation des coûts. « Nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent sur la tendance de la demande dans tous les secteurs verticaux ; accélérer la chronologie des transactions importantes ; mise à jour sur les prix ; pipeline d’accords importants et raisons du manque de méga-accords ; problèmes liés à l’offre, tendances d’embauche, hausses de salaires et impact sur les marges à venir ; et les budgets de dépenses informatiques des clients pour CY22E.

