Le cours de l’action TCS pourrait rebondir de 16 % même si les résultats du premier trimestre ne sont pas conformes aux estimations ; faut-il acheter, conserver ou vendre ?

Le cours de l’action TCS devrait augmenter de 16% par rapport aux niveaux actuels, même si les résultats du trimestre d’avril à juin de l’exercice 22 ont manqué les estimations. Vendredi, le cours de l’action TCS est tombé à 3 207,65 roupies pièce, en baisse de plus de 1,5% par rapport à l’ESB. Le plus grand exportateur indien de services logiciels a manqué les estimations de Street sur tous les fronts. Jeudi, avant les résultats du premier trimestre, l’action TCS s’est stabilisée à 3 257,10 Rs, en baisse de plus d’un demi pour cent. Au moins cinq sociétés de recherche et de courtage – Emkay Global Financial Services, Prabhudas Lilladher, Motilal Oswal Financial Services et Yes Securities – s’attendent à ce que l’action TCS grimpe jusqu’à 16% après les résultats du premier trimestre. TCS a enregistré une baisse de son bénéfice net à Rs 9 008 crore, soit une baisse de 2,6% séquentiellement. Alors que les revenus au cours du trimestre ont augmenté de près de 4 pour cent, séquentiellement, à Rs 45 411 crore.

Prabhudas Lilladher

Évaluation : Acheter | TP : Rs 3 776 | A la hausse : 16 %

La société de recherche a fixé un prix cible de 3 776 roupies chacun, en hausse de 16%, avec une cote d’achat pour l’action. Il a ajouté que la stratégie de TCS visant à accroître sa participation aux accords de croissance et de transformation renforcera sa position dans des projets de transformation de haute qualité, axés sur l’innovation, qui ont un meilleur pouvoir de tarification. Le manque de revenus était dû à l’impact de la deuxième vague de Covid-19 sur les marchés émergents, en particulier l’Inde, avec une perte d’environ Rs 350 crore de revenus principalement due à l’activité TCS iON et à certaines entreprises gouvernementales et privées. “Les revenus perdus dans les affaires indiennes devraient revenir au cours des prochains trimestres à mesure que la situation COVID s’améliore”, a-t-il ajouté.

Services financiers mondiaux Emkay

Note : Tenir | TP : Rs 3 500 | A la hausse : 7,4 %

TCS a signé des accords d’une valeur de 8,1 milliards de dollars TCV au cours du trimestre sous revue, poursuivant ainsi la dynamique de clôture des accords du dernier trimestre. La société a vu un bon mélange de grandes et de petites transactions au cours du trimestre. Il ne s’attend pas à ce que le mix du pipeline de transactions change de manière significative (mix bien diversifié). “Le solide pipeline de transactions, ainsi que de solides transactions conclues, offrent une bonne visibilité des revenus pour les prochains trimestres”, a déclaré la société de courtage. La société a constaté une forte demande dans les services Cloud Platform, les services d’application d’entreprise, la cybersécurité et l’analyse.

Oui Valeurs mobilières

Évaluation : Acheter | TP : Rs 3 600 | A la hausse : 10,6 %

Le cabinet d’études a déclaré que la dynamique des accords resterait forte, tirée par la traction de la migration vers le cloud et d’autres technologies numériques, aidée par sa connaissance contextuelle approfondie du paysage technologique de ses clients. Il est en bonne voie pour afficher une croissance des revenus à deux chiffres pour l’EX22/FY23 et devrait maintenir une marge EBIT pour l’EX21 de 26% pour l’EX22 grâce à un mix d’activités et un levier d’exploitation favorables. La génération de cash-flow libre restera forte avec des besoins de réinvestissement limités et cela devrait aider à maintenir le dividende

paiement. Il se négocie à un PE de 27,6x sur les bénéfices de l’exercice 23E, a-t-il ajouté.

Services financiers Motilal Oswal

Évaluation : Neutre | TP : Rs 3 400 | A la hausse : 4%

Les services informatiques sont entrés dans un cycle d’upcycle technologique, avec l’arrivée sur le marché d’offres basées sur le cloud et les données. Compte tenu de la taille, des capacités et de l’étendue du portefeuille de TCS, il est bien placé pour tirer parti de la croissance attendue du secteur, a déclaré la société de courtage. La société a toujours maintenu son leadership sur le marché et fait preuve d’une exécution de premier ordre, ce qui, selon les analystes, laisse à la société une marge de manœuvre continue pour augmenter sa marge, tout en affichant des ratios de rendement parmi les meilleurs du secteur.

