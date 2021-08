Le cours de l’action Vodafone Idea dépasse les 24% alors que Kumar Mangalam Birla quitte ses fonctions de président

Avec la chute d’aujourd’hui, l’action Vodafone Idea a chuté de 37% en deux jours.

Le cours de l’action Vodafone Idea a chuté de plus de 24% à Rs 4,55 pièce, un creux de 52 semaines, sur l’ESB, après que la société de télécommunications a annoncé que Kumar Mangalam Birla quitterait ses fonctions de directeur non exécutif et de président non exécutif. Ces changements sont entrés en vigueur à la fermeture des heures d’ouverture le 4 août 2021. Le conseil d’administration a élu à l’unanimité Himanshu Kapania, actuellement administrateur non exécutif, en tant que président non exécutif. Avec la chute d’aujourd’hui, l’action Vodafone Idea a chuté de 37% en deux jours. Le titre des télécommunications est sous pression depuis que Kumar Mangalam Birla a proposé de céder sa participation dans l’entreprise à tout secteur public, gouvernement ou entité financière nationale qui peut maintenir l’entreprise en activité.

Nouvelles connexes

HCL Tech, Clean Science, GR Infra, Just Dial, Airtel, Vodafone Idea, Asian Paints, RInfra en bref Infosys, IPO Zomato, Vodafone Idea, Dodla Dairy, Barbeque-Nation, Mindtree, actions NTPC à surveiller RIL, Info Edge, Bharti Airtel, Vodafone Idea, Mindtree, Tatva Chintan IPO, focus sur les actions bancaires

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.