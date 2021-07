Le cours de l’action Zomato atteint un nouveau sommet historique, soit le double du prix de l’introduction en bourse ; UBS dit “acheter” et voit un rallye de 12%

in

Par rapport aux niveaux actuels, le cours de l’action Zomato devrait augmenter de 12% de plus, a déclaré la maison de courtage suisse UBS Securities dans un rapport. Image : poignée Twitter de Zomato

Le cours de l’action Zomato a bondi de près de 5% aujourd’hui, atteignant un nouveau record de Rs 147,80 pièce par jour sur NSE. Le cours de l’action de la plate-forme de livraison de nourriture en ligne est désormais supérieur de 95 % à son prix d’introduction en bourse de 76 Rs par action. Par rapport aux niveaux actuels, le cours de l’action Zomato devrait augmenter de 12% de plus, a déclaré la maison de courtage suisse UBS Securities dans un rapport. UBS Securities a lancé une notation d’achat pour l’action avec un objectif de cours sur 12 mois de Rs 165 par action. “En tant que l’un des deux principaux acteurs du marché en croissance rapide de la livraison de nourriture en Inde, nous nous attendons à ce que Zomato génère un TCAC de plus de 40% des revenus, ce qui en fait l’une des sociétés Internet à la croissance la plus rapide de la région”, a déclaré UBS Securities.

Consulter les prix en direct : Zomato

L’action Zomato était cotée à Rs 115 pièce, la semaine dernière; depuis lors, il a bondi de 28,52 pour cent. En termes de volume négocié, 56,90 actions lakh ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 8,14 unités crore ont été négociées sur NSE jusqu’à présent.

