Le cours de l’action Zomato pourrait augmenter de 24% de plus ; Kotak Securities dit “acheter”, une valorisation justifiée

Kotak Securities a lancé une couverture sur les actions Zomato avec une notation « achat », affirmant que le cours de l’action pourrait augmenter de 24% par rapport aux niveaux actuels. Les valorisations des actions de Zomato sont justifiées par la croissance supérieure attendue, a déclaré la société de bourse dans une note. Kotak a épinglé une juste valeur de Rs 175 par action sur Zomato. Le géant de la livraison de nourriture a commencé à négocier sur Dalal Street en juillet de cette année après que son introduction en bourse de 9 375 crores ait été sursouscrite. L’action a augmenté de 84% par rapport à l’extrémité supérieure du prix de l’introduction en bourse de 76 Rs par action.

Alors que la plupart des maisons de courtage nationales ont attribué une note « achat » à Zomato, des investisseurs axés sur la valeur tels que Rakesh Jhunjhunwala et la société de courtage mondiale HSBC ont déclaré ne pas acheter les actions.

Stock Talk: les valorisations du cours de l’action Zomato justifiées

– L’action Zomato se négocie à 11X FY2024 EV/ventes ajustées. C’est une prime aux multiples des sociétés de livraison de nourriture cotées dans le monde.

– La divergence est due à la trajectoire de croissance plus forte de Zomato et à des problèmes de réglementation spécifiques à chaque pays, a déclaré Kotak Securities.

-Kotak Securities valorise l’action à 13X FY2024 EV/ventes ajustées, une prime significative par rapport à ses pairs mondiaux.

– « … nous pensons toujours que l’entreprise a les moyens de se développer grâce à la consommation d’aliments cuits à la maison, faisant ainsi de l’industrie des services alimentaires un vaste marché adressable. » – Kotak Securities

-“En outre, l’entreprise peut explorer de nouvelles contiguïtés commerciales comme l’épicerie ou tout autre type de livraison à domicile à l’avenir, offrant ainsi une opportunité de vente croisée.” – Kotak Securities

-Les valorisations de Zomato sont remises en question depuis que l’action a commencé à être négociée en bourse.

-Le professeur de NYU, Aswath Damodaran, a écrit dans son blog que la vraie valeur de Zomato ne devrait être que de 41 Rs par action.

– L’investisseur milliardaire Rakesh Jhunjhunwala a déclaré qu’il investirait dans d’autres secteurs offrant de meilleures valorisations.

Bien placé pour stimuler la croissance

“Zomato sera l’un des principaux bénéficiaires de l’augmentation constante de la demande de services alimentaires en Inde”, a déclaré Kotak Securities dans le rapport. L’industrie de la livraison de nourriture en Inde est encore sous-développée et avec l’évolution des préférences, elle devrait connaître une croissance à venir. “Nous nous attendons à ce que l’industrie croît à un TCAC de 28 % à 10,4 milliards de dollars avec des utilisateurs de transactions mensuels (MTU) augmentant de 19 % TCAC à 45 millions au cours de l’exercice 2020-25E”, ont-ils ajouté.

Avec cela, la société devrait atteindre l’équilibre d’ici l’exercice 2024-25. “Le redressement de l’économie de l’unité conduira à la rentabilité d’ici l’exercice 2025, laissant Zomato avec la majeure partie de son solde de trésorerie actuel d’environ 2 milliards de dollars US intact, ce qui peut entraîner l’entrée de la société dans de nouvelles contiguïtés permettant une création de valeur supplémentaire”, indique le rapport.

Bien que Zomato contrôle actuellement la moitié du marché dans un marché à deux acteurs, l’industrie de la livraison de nourriture voit l’entrée de nouveaux acteurs. Le service Swiggy’s Direct tente également de proposer des plans de commission inférieurs aux restaurants, selon Kotak Securities. Cependant, ils ne pensent pas que cela pourrait inquiéter Zomato et toute perturbation serait minime car les restaurants nécessitent une découverte qui n’est possible que sur des plates-formes avec un trafic raisonnable, et la livraison de nourriture nécessite une livraison très rapide pendant certains pics quotidiens, ce que Zomato et Swiggy ont réussi à faire. réaliser.

