Le cours de l’action Zomato va monter en flèche ? Bernstein voit un autre rallye de 27% après les résultats trimestriels

Le cours de l’action Zomato a jusqu’à présent grimpé de 77% par rapport à l’extrémité supérieure du prix de l’introduction en bourse, mais le rallye pourrait s’étendre davantage selon les analystes de la société mondiale de courtage et de recherche Bernstein. En analysant les bénéfices trimestriels de Zomato, où il a signalé une augmentation des pertes nettes, Bernstein pense que l’action pourrait augmenter de 27% par rapport aux niveaux actuels. « Le secteur de la livraison de nourriture a enregistré les performances les plus élevées jamais enregistrées dans tous les indicateurs : valeur brute des commandes (GOV), nombre de commandes, restaurants partenaires actifs et partenaires de livraison actifs. La société a passé un milliard de commandes cumulées avec 10% de ces commandes livrées au cours des 3 derniers mois », a déclaré Bernstein.

Le cours de l’action de Zomato a bondi de 5% depuis que la société a annoncé ses résultats du premier trimestre plus tôt cette semaine, pour se négocier désormais à Rs 135 par action. Le rallye du cours des actions de Zomato intervient malgré l’annonce de pertes nettes. Au cours du trimestre d’avril à juin, la perte nette de Zomato s’est élevée à Rs 360 crore, contre Rs 99,8 crore à la même période l’année dernière.

Retour sur le chemin de la croissance mais baisse des marges de contribution

Alors que les pertes nettes étaient pires qu’auparavant, le géant de la technologie alimentaire a vu sa croissance GOV de 37% sur le trimestre pour atteindre 45,4 milliards de roupies, contre 33,1 milliards de roupies au trimestre janvier-mars. La croissance des revenus ajustés de Zomato a augmenté de 26% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 11,6 milliards de roupies. L’activité de livraison de repas a renoué avec la croissance malgré la deuxième vague de covid-19 en avril. L’activité restauration hors domicile a enregistré une baisse par rapport au trimestre précédent.

La société n’a pas partagé la valeur moyenne des commandes pour le trimestre d’avril à juin, mais a déclaré que l’activité de livraison de nourriture avait une contribution positive bien que les marges de contribution aient légèrement diminué par rapport au trimestre de janvier à mars en raison des investissements de croissance. Pendant ce temps, l’activité Hyper pure (activité d’approvisionnement B2B) a augmenté ses pertes. «Nous estimons que la marge de contribution a été réduite à Rs 15 au cours du trimestre d’avril à juin. Cela s’explique par la modération de l’AOV et des remises plus élevées au cours du trimestre. La marge de contribution positive par commande de Zomato au cours des derniers trimestres, entraînée par une baisse des remises dépensées par commande », indique le rapport. Zomato avait une contribution par commande de Rs 20,5 au cours de l’exercice précédent.

Objectif de cours et valorisation

Les analystes de Bernstein valorisent la franchise de livraison de nourriture de Zomato à 8,0x NTM tandis que la gamme des pairs mondiaux/régionaux est d’environ 4,5x-11 EV/ventes. L’activité Zomato Pro à 32x EV/EBITDA, tandis que l’activité d’approvisionnement B2B à 8,0x les ventes. La société de bourse a une note de surperformance sur Zomato avec un objectif de cours de Rs 170 par action.

