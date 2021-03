Le coursier sauvage saute en 3D sur la musique de Taylor Swift

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Spirit depuis que vous l’avez vu dans les films en 2002 Spirit, le destrier sauvageMais l’histoire de ce cheval amical se poursuit depuis. Il l’a fait sous la forme d’une série (Esprit: équitation libre) et ses dérivés qui à partir de 2017 ont insufflé une nouvelle vie au personnage, au point que DreamWorks Animation a décidé de sortir un nouveau film en salles. Cette fois, comme les temps le dictent, en 3D, et précédée d’une bande-annonce qui a des attraits au-delà du coursier d’autrefois.

Votre titre est Esprit: indompté et le plan est de sortir dans les salles américaines le 4 juin (Nous verrons si cela se maintient en Espagne). Ce nouvel opus de la saga, réalisé par Elaine bogan Oui Ennio Torresan, se concentre sur les aventures de la jeune Lucky Prescott qui souhaite renouer avec ses racines et se lier d’amitié avec Spirit. Esprit: indompté compte dans son doublage original avec Jake Gyllenhaal Oui Julianne Moore exprimant respectivement le père et la tante de Lucky, mais le plus frappant est que sa bande-annonce présente une version inédite de Rêves les plus fous. Oui, la grande chanson de Taylor Swift.

La relance de la chanson, incluse dans l’album 1989, correspond à une initiative récente de la pop star de sortir de nouvelles versions des succès précédents (ce qu’elle appelle Version de Taylor). L’avance de Esprit: Indompté (partagé par la chanteuse elle-même sur son compte Facebook) a bénéficié de la première du remodelé Rêves les plus fous, et vous pouvez jeter un oeil sous ces lignes.