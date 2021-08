Le court métrage Battlefield 2042 Exodus présente le retour des personnages de BF4

in

Par Sherif Saed

12 août 2021 16:11 GMT

Battlefield 2042 a livré un regard profond sur son monde à travers un nouveau court métrage.

Après une semaine d’histoires courtes qui ont dévoilé davantage le monde de Champ de bataille 2042, DICE a maintenant laissé tomber la dernière pièce du puzzle : un court métrage intitulé Exodus.

Regarder sur YouTube

Le court métrage, comme les différentes histoires partagées au cours de la semaine dernière, se concentre sur les No-Pats du jeu, un groupe de personnes dont les pays se sont effondrés dans une cascade d’événements qui conduit au conflit principal du jeu.

L’une des plus grandes révélations est le retour des personnages de Battlefield 4 Kimble “Irish” Graves et Clayton “Pac” Pakowski, qui sont à bord de l’Exodus. Cela confirme des fuites antérieures selon lesquelles l’histoire de BF2042 se déroule dans le même monde, à la suite des événements de BF4 – bien que des années plus tard.

EA a confirmé dans un communiqué de presse qu’Irish est l’un des spécialistes jouables du jeu. Sa spécialité de signature (gadget) est la couverture déployable DCS et l’APS-36 Shootdown Sentinel, qui contre les projectiles explosifs. Le trait d’Irish (passif) lui permet de gagner une armure à chaque kill.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

