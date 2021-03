Nous espérons que vous êtes prêt à voir Traversée d’animaux sous un tout nouveau jour, car un redoutable court métrage centré sur le jeu se transforme en un long métrage d’horreur.

Ne jetez pas un œil, un court métrage de Julian Terry, met en vedette une femme qui se retrouve à jouer à Animal Crossing: New Horizons dans une chambre la nuit. Les choses prennent une tournure terrifiante quand un monstre apparaît dans le jeu, réussissant à s’échapper du monde d’Animal Crossing pour le sien.

Depuis sa première mondiale plus tôt cette semaine le premier jour de SXSW Online, il a maintenant été rapporté que le film avait été repris par Timur Bekmambetov, réalisateur du thriller d’action américain. Voulait avec Angelina Jolie. Bekmambetov adaptera le court métrage pour le grand écran aux côtés de Majd Nassif et de l’exécutif créatif, Pavel Bozhkov (merci, date limite).

Don’t Peek est disponible gratuitement sur YouTube. Vous pouvez le vérifier ci-dessous, mais sachez que ce film effrayant ne convient pas à quiconque n’aime pas être effrayé, et ne convient pas non plus aux jeunes publics. Si cela ne vous dérange pas d’avoir peur insensé, alors sautez dans:

Nous ne savons pas pour vous, mais si notre Switch commençait à contrôler les meubles de notre chambre, il recevrait un aller simple en cas d’incendie. Sinistre.