Le court-métrage ‘Home’ s’attaque à l’identité américaine d’origine asiatique et au racisme ⋆ .

Au début, Kyoko Takenaka s’est sentie coupable d’enregistrer secrètement des hommes qui se sont approchés dans les bars.

Tout en prenant un verre à Washington, DC et à New York pendant environ sept ans, le cinéaste, acteur, mannequin, musicien et artiste de performance itinérant a utilisé tout appareil d’enregistrement audio qu’ils avaient sur eux, généralement un téléphone, pour documenter le une myriade de commentaires racistes que des étrangers leur ont imposés lors d’une conversation privée.

«Est-ce que je peux même le faire?» Takenaka se demanda à l’époque, sachant que les tangentes brouillées et insensibles des hommes seraient plus tard exposées d’une manière ou d’une autre à travers leur art. («Votre visage est très beau et il est très oriental», «Je vous prends pour des sushis, si vous aimez les sushis?», «Les Coréens ont les joues très gonflées», disent divers hommes dans les extraits sonores.)

«Mais en commençant à enregistrer, j’ai réalisé comment, tout au long de ma vie, toutes ces expériences sont non consensuelles, et les Américains d’origine asiatique s’accrochent à toutes ces expériences non consensuelles et microagressions qui ne nous appartiennent pas du tout», dit Takenaka lors d’un récent appel vidéo de Tokyo.

«Je me sentais très habilité à faire un usage productif de cette façon non consensuelle de parler et de fétichiser notre culture, me fétichiser en tant qu’humain, nous déshumaniser. Et l’enregistrement a été le seul moyen pour moi de pouvoir traduire cette expérience exacte, car les Américains d’origine asiatique sont très souvent ravis de leur expérience. «

Le son des échanges non sollicités peut être entendu dans le film «Home» de Takenaka, rendu public le mois dernier. Le court-métrage est une compilation en quatre chapitres de décors cinématographiques et sonores, de poésie et de musique originales qui reflètent l’identité et les expériences de Takenaka en tant que femme asiatique américaine.

«Je veux que les téléspectateurs comprennent toutes les façons dont ils sont complices ou activement impliqués dans la fétichisation et l’altération des expériences américano-asiatiques», déclare Takenaka, qui est principalement basé à Los Angeles.

«Ce qui est tellement déclencheur et frustrant, c’est que ce sont ces mêmes personnes qui publient maintenant #StopAsianHate qui me taquinaient sans relâche quand j’étais enfant dans la cour de récréation de l’école, qui embourgeoisent nos quartiers et effacent notre communauté à Little Tokyo et Chinatown. Et j’ai besoin que les gens voient ce lien, qu’ils sont complices.

Kyoko Takenaka présente «Home» en live au festival Rooted Love de Human Resources Los Angeles.

(Farrah Su)

Ayant atteint sa majorité à Newton, dans le Massachusetts, la maison d’enfance de Takenaka était connue par le reste du quartier comme «la maison». C’était la maison où vivait une famille américaine d’origine japonaise de la classe ouvrière dans une banlieue à prédominance blanche bordée de palissades blanches.

À l’école primaire, Takenaka se souvient «avoir voulu s’intégrer si mal» alors que ses camarades de classe se moquaient de leurs déjeuners faits maison, qu’ils mangeaient dans la salle de bain ou jetaient pour éviter le harcèlement parce qu’ils étaient «tellement fatigués de pleurer».

Ces souvenirs douloureux de l’altérité et du racisme, ainsi que de la violence domestique, ont fait de Newton un site de traumatisme immense pour Takenaka. Ainsi, quand ils ont appris, il y a environ 10 ans, que «la maison» était sur le point d’être démolie, ils ont su qu’ils devaient la filmer – bien qu’ils ne sachent pas encore dans quel but.

«Je pensais honnêtement que cela se transformerait en un clip punk un jour ou quelque chose du genre», dit Takenaka, qui chante et joue également de la guitare pour un groupe afro-asiatique queer basé à Londres appelé Wastewomxn. «Et puis, quand j’ai voulu créer ce film, je savais que c’était quelque chose qui faisait tellement partie de ma maison et de mon éducation. … Le cinéma est un outil si puissant pour être en mesure de communiquer un moment passé dans le temps et de l’amener dans le présent.

Juxtaposé à des photos de la jeunesse de Takenaka, « Home » s’ouvre sur des images en noir et blanc de son directeur prenant un marteau sur les murs de la maison abandonnée et passant au crible les vieux biens de leur famille sur l’air d’une couverture obsédante du classique américain » Emmenez-moi à la maison, routes de campagne. »

«Je savais que je voulais vivre cette expérience cathartique de traverser toutes mes affaires alors qu’elles sont toujours là… frapper sur les murs et sortir tous les traumatismes de mon enfance sous une forme physique de la maison», dit Takenaka.

Kyoko Takenaka revisite leur maison d’enfance pour le court métrage «Home».

(Kyoko Takenaka)

En partie parce que ses inspirations et son contenu sont si profondément personnels, Takenaka a d’abord hésité à sortir «Home» au-delà des projections locales et des festivals de films. Ce n’est qu’après que six femmes d’origine asiatique ont été tuées dans des fusillades dans la région d’Atlanta et que le mouvement pour #StopAsianHate a pris un élan intersectionnel que Takenaka a décidé de le télécharger sur son site Web et sur les réseaux sociaux.

«Je me suis senti obligé de le partager pendant cette période vraiment déclenchante pour tant de femmes américaines d’origine asiatique», dit Takenaka. «Ce n’est pas nouveau pour les Américains d’origine asiatique. C’est quelque chose dont nous nous occupons depuis le début de notre migration, depuis les années 1800.

«En ce moment, les gens sont enfin réceptifs à nos histoires. Et donc il peut être vraiment accablant pour les Américains d’origine asiatique de devoir ensuite expliquer personnellement tous leurs traumatismes. … Si [‘Home’] pourrait être utile aux Américains d’origine asiatique de ne pas avoir à faire ce travail… Je voulais que ce soit utile.

Plus de 312 000 personnes sur Instagram seulement ont maintenant entendu le barrage de propos racistes et misogynes du bar-room Takenaka capturés sur bande pour «Home». Dans les plans de réaction – qui ont été filmés plus tard dans des endroits similaires et ajoutés en postproduction – un Takenaka non impressionné sirote calmement différentes boissons et regarde la caméra.

«Je voulais que les gens en fassent l’expérience en direct comme le fait un Américain d’origine asiatique», dit Takenaka. «Et aussi, en recréant ces plans visuels, c’était un peu comme une réclamation pour la façon dont je voulais réagir à ce moment où je faisais face au traumatisme mais peut-être… pas tout à fait capable de le faire.

«Je pense que c’est une expérience que tant d’Américains d’origine asiatique peuvent vraiment raconter où, après que quelque chose de traumatisant se soit produit … ils se blâment beaucoup de responsabilité en se disant: ‘Oh, j’aurais dû dire ça’ … et ‘Pourquoi n’ai-je pas parlé plus? … Mais il y a tellement de pouvoir à pouvoir tenir ce moment et à voir à quel point c’est absurde.

Kyoko Takenaka dans les coulisses du troisième chapitre de leur court-métrage «Home», qui examine l’histoire d’Hollywood de la face jaune et des tropes anti-asiatiques.

(Kyoko Takenaka)

Depuis la publication de clips de «Home» sur Instagram, Takenaka a été submergé et responsabilisé par l’afflux de messages directs de femmes et de femmes asiatiques américaines pour qui le court métrage a été une source de guérison et de validation.

La collaboratrice de longue date de Takenaka, Jenevieve Ting, a été parmi les premiers à voir «Home» avant ses débuts en 2017 lors d’une exposition d’art multimédia à Los Angeles. première fois.

«C’est vraiment généreux de la part de Kyoko d’offrir« Home »au public en ce moment», dit Ting, un écrivain et artiste basé à LA «Ce que Kyoko a fait… c’était comme nous donner la permission… en tant qu’Américains d’origine asiatique de dire: ont le droit de ressentir la rage, le chagrin et la douleur que vous ressentez depuis si longtemps, que vous vous êtes crié en silence.

«Finalement, quelqu’un m’a dit: ‘Oui. Crie, crie. Cette blessure et cette rage sont les vôtres aussi. Et si cela aide à faire comprendre aux gens à quel point la douleur est profonde pour les femmes AAPI – pour les personnes qui ont été socialisées en tant que femmes, pour les femmes, pour les personnes non binaires, pour les personnes trans – j’espère que cela donne à tant d’entre nous la permission d’accéder , non seulement la douleur, mais la rage. Et aussi l’espoir et la possibilité d’un avenir plus honnête et plus juste pour nous tous.

Un autre collaborateur de Takenaka, kyoko nakamaru, a qualifié l’instinct de filmer les échanges «unidirectionnels» de «brillants». La conseillère spirituelle et écrivain de Los Angeles a vu pour la première fois «Home» en 2018 dans un espace communautaire éphémère à Little Tokyo, où elle s’est connectée à l’expérience de «l’altération perpétuelle que Kyoko illumine dans leur film».

« [The] les tropes racistes que vous entendez dans ces clips sont des choses que nous entendons quotidiennement par des non-asiatiques », a écrit nakamaru dans un e-mail. « [It’s] implacable, c’est épuisant, et Kyoko l’a appelé sans dire un mot. Leur refus de donner une expression ou une réponse verbale était un antidote pour moi et toutes les fois où j’ai engagé ces conversations.

Bien que beaucoup le découvrent maintenant, cela fait quelques années que Takenaka a terminé «Home», et ils sont depuis passés au chapitre suivant. Actuellement, ils travaillent à Tokyo sur un suivi du film, qu’ils prévoient également d’adapter dans une série télévisée à mesure qu’ils plongent plus profondément dans la réalisation de films narratifs.

Jusqu’à présent, les progrès de Takenaka sur la suite ont été principalement d’observation – accéder à leur héritage japonais et absorber la culture dans sa forme la plus pure tandis que les touristes ne sont pas autorisés à entrer en raison de la crise de santé publique en cours.

Dans un segment du projet intitulé «Kung Flu Virus: Come Fly Me Away», Takenaka se penche sur les réflexions internes et les sentiments anti-asiatiques externes qui ont motivé leur décision de déménager temporairement au Japon en novembre, alors que les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique étaient en cours. la montée et le refrain fatigué et raciste, «Retournez dans votre pays» se sont répercutés à travers les États-Unis.

« Vous savez quoi? Très bien », se souvient Takenaka avoir pensé à l’époque. « Peut être que nous le ferons. »

Plus tôt cette année, Takenaka a présenté «Kung Flu Virus: Come Fly Me Away» via le Music Center de Los Angeles. la pandémie.

«J’apprends que mon objectif en tant qu’artiste est de soigner les Américains d’origine asiatique», déclare Takenaka. «Je ne pense pas que ce soit quelque chose que l’un de nous a choisi de faire. Et ce n’est pas quelque chose sur lequel nous avions une autonomie.

«Tout ce traumatisme ne nous appartenait pas. Et pourtant, je ne peux pas m’empêcher de créer un travail autour de l’identité asiatique américaine. … Que ce soit par le jeu d’acteur ou la mise en scène, la musique, l’art de la performance… J’espère intégrer toutes ces choses pour élever notre communauté.

