Le courtier en crypto Voyager acquiert le processeur de paiement blockchain Coinify » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Voyager Digital Ltd., une plate-forme de crypto-monnaie cotée en bourse, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Coinify ApS, une plate-forme de paiement de crypto-monnaie enregistrée dans l’UE.

L’acquisition accélère l’expansion internationale de Voyager et les capacités de Voyager dans l’espace de paiement afin que les clients puissent bientôt effectuer des paiements directement à partir de leurs comptes d’actifs numériques. L’acquisition de Coinify accélère également Voyager dans l’espace de paiement interentreprises.

« L’acquisition de Coinify apporte une infrastructure de paiement mondiale à l’écosystème d’actifs numériques de Voyager ; et offrira à notre clientèle en croissance rapide de plus de 1,75 million d’utilisateurs un moyen rapide, facile et sécurisé d’effectuer des paiements à partir de leurs comptes Voyager.

– Stephen Ehrlich, PDG et co-fondateur de Voyager

Voyager + Coinify

L’acquisition de Coinify fournit à Voyager une passerelle établie et efficace vers le secteur des paiements cryptographiques via sa plate-forme de paiement en monnaie virtuelle disponible en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les services d’entreprise de Coinify comprennent le traitement des paiements individuels dans 15 principales crypto-monnaies et le règlement des transactions dans 20 devises fiduciaires via leur API Coinify facile à intégrer.

« Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe exceptionnelle et innovante de Voyager ; et faites partie des offres, de la marque et de la communauté leaders du marché de Voyager. Et pour développer rapidement les marchands utilisant la technologie de traitement des paiements de Coinify. La combinaison positionne Voyager comme le choix incontournable pour les entreprises et les particuliers à la recherche d’un véhicule de transaction efficace pour un large éventail d’achats dans le monde.

– Mark Hojgaard, PDG et co-fondateur de Coinify

Résumé des conditions de l’accord

Aux termes de la convention d’achat d’actions ; la contrepartie aux actionnaires de Coinify se composera de 5 100 000 d’actions ordinaires de Voyager Digital Ltd. nouvellement émises et de 15 millions de dollars US en espèces. Dans le cadre de l’accord, Voyager conservera 5,5 millions de dollars de liquidités au bilan de Coinify.

De plus, Voyager conservera la quasi-totalité des employés actuels de Coinify, en concluant des contrats de travail avec des membres clés de l’équipe de direction. La transaction d’aujourd’hui devrait générer immédiatement des revenus et des flux de trésorerie.

Dans le cadre de cette transaction, Fort Capital Partners a agi en tant que conseiller financier de Voyager. Stifel KBW a agi en tant que conseiller financier de Coinify. Les conseillers juridiques de Voyager étaient Fasken, Baker McKenzie et Accura. Bruun et Hjejle ont agi en tant que conseiller juridique de Coinify.