Le courtier en ligne TradeStation devient public via une fusion SPAC de 1,43 milliard de dollars

« Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles TradeStation est, à notre avis, la société la plus attrayante que nous ayons examinée dans le secteur de la technologie financière/des services financiers, et nous en avons examiné plusieurs », a déclaré John Schaible, président-directeur général de Quantum FinTech, dans un communiqué de presse. « TradeStation est propriétaire de sa technologie de plate-forme de négociation principale et exécute et efface les transactions de ses clients sur toutes les principales classes d’actifs qu’elle propose. Ce haut niveau de contrôle sur sa technologie et ses opérations donne à TradeStation une agilité et une flexibilité précieuses dans la façon dont elle gère et développe son activité, ainsi que la capacité d’évoluer efficacement.

