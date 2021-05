Le cousin de la reine “ a utilisé le statut royal pour vendre l’accès à Poutine pour 10000 £ par jour ” ⋆ .

Le cousin de la reine, le prince Michael de Kent (à gauche), est accusé d’avoir utilisé le statut royal pour demander des faveurs à Vladmir Poutine (.)

Le prince Michael de Kent était prêt à utiliser son statut royal à des fins personnelles et à demander les faveurs du président russe Vladimir Poutine, selon une nouvelle enquête d’infiltration.

Le cousin de la reine a déclaré à des journalistes infiltrés se faisant passer pour des investisseurs sud-coréens lors d’une réunion virtuelle qu’il pourrait être embauché pour 10000 £ par jour pour faire des représentations “ confidentielles ” au régime de Poutine.

Channel 4 Dispatches, en collaboration avec le Sunday Times, a créé une fausse société aurifère sud-coréenne appelée House of Haedong et a approché cinq membres de la famille royale avec une offre de rôle.

Le prince Michael de Kent a répondu en montrant son intérêt à travailler avec l’entreprise, disant aux journalistes infiltrés qu’il donnerait à House of Haedong son approbation royale dans un discours enregistré pour 200000 $ (143000 £) et était heureux d’utiliser sa maison au palais de Kensington comme toile de fond.

Le prince Michael ne reçoit pas d’argent de la liste civile et gagne sa vie en tant que président de sa propre société privée, qui offre des conseils de consultance.

Il a également été approché pour un rôle dans l’aide à la firme d’or fictive en Russie.

Le programme a déclaré que son partenaire commercial Lord Simon Reading avait utilisé un événement au palais de Kensington en 2013, dans lequel le prince Michael était un invité, pour vendre l’accès à M. Poutine.

Le prince Michael et le marquis de Reading participent à un appel vidéo (Channel 4 Dispatches / Sunday Times)



L’émission présentant l’appel, Dispatches: Royals for Hire, sera diffusée lundi (Dépêches Channel 4 / Sunday Times)

L’événement, destiné à promouvoir le sport de lutte russe de Sambo, a également offert l’occasion de rencontrer personnellement le leader russe à une date ultérieure, a constaté Dispatches.

Lors d’une réunion enregistrée avec les journalistes infiltrés, Lord Reading a déclaré: “ S’il (le prince Michael) représente la maison de Haedong, il pourrait mentionner que Poutine et Poutine trouveraient la bonne personne intéressée par la Corée du Sud ou intéressée par l’or. .

«Cela ouvre juste la porte, vous savez, ce qui est si utile.

Il a ajouté: “ Je pense que, si je peux dire cela, c’est un peu discret, nous parlons relativement discrètement ici.

«Parce que nous ne voudrions pas que le monde sache qu’il voit Poutine uniquement pour des raisons commerciales, si vous me suivez.

Il a ensuite décrit le prince Michael comme «l’ambassadeur officieux de Sa Majesté en Russie», et cette tension entre le Royaume-Uni et le régime russe n’a pas affecté ses relations avec M. Poutine.

Le prince Michael a nié avoir une relation spéciale avec le président Poutine (.)

Répondant au programme, le bureau du prince Michael a déclaré: “ Le prince Michael ne reçoit aucun financement public et gagne sa vie grâce à une société de conseil qu’il dirige depuis plus de 40 ans.

«Le prince Michael n’a aucune relation particulière avec le président Poutine.

“ Ils se sont rencontrés pour la dernière fois en juin 2003 et le prince Michael n’a eu aucun contact avec lui ou son bureau depuis lors.

“ Lord Reading est un bon ami qui, en essayant d’aider, a fait des suggestions que le prince Michael n’aurait pas voulu ou n’aurait pas pu accomplir. ”

Lord Reading a déclaré: “ Je pensais que l’approche de la maison de Haedong était authentique et j’essayais seulement de faciliter une introduction à mon ami le prince Michael.

“ J’ai fait une erreur et sur-promis et pour cela, je regrette vraiment.

“ Je n’étais pas à mon apogée alors que je me remettais d’une greffe de rein.

“ Pour mémoire, l’événement Sambo qui s’est déroulé il y a huit ans était mon événement et le prince Michael était simplement mon invité avec beaucoup d’autres personnes. ”

Dépêches: Royals for Hire, diffusera lundi à 19h30 sur Channel 4.

