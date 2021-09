Le cousin de la reine représente Sa Majesté lors d’un engagement très important | Royale | Nouvelles

in

La reine était représentée par la princesse Alexandra au service de célébration de la vie de Lady Mary Colman à la cathédrale de Norwich jeudi. Lady Mary, décédée en janvier, était une dame supplémentaire en attente d’Alexandra.

Lady Mary était aussi une cousine de la reine.

Une entrée dans la circulaire de la Cour, le compte rendu officiel des engagements royaux passés, a déclaré: “La reine était représentée par la princesse Alexandra, l’honorable Lady Ogilvy au service de célébration de la vie de Lady Mary Colman (Dame supplémentaire en attente de la princesse Alexandra) qui s’est tenue dans la cathédrale de Norwich cet après-midi.”

Le duc et la duchesse de Gloucester ont également assisté au service.

Une entrée dans la circulaire de la Cour a déclaré: “Le duc et la duchesse de Gloucester étaient présents au service de célébration de la vie de Lady Mary Colman qui s’est tenu dans la cathédrale de Norwich cet après-midi.”

Lady Mary était une invitée régulière à Balmoral, où la reine passe actuellement ses vacances d’été annuelles.

C’est la première pause du monarque dans sa résidence privée écossaise sans son mari bien-aimé, le prince Philip.

Elle a inspecté les soldats de la compagnie Balaklava, 5e bataillon du Royal Regiment of Scotland.

Les cornemuses et tambours du 3e bataillon du régiment ont joué pendant la cérémonie et la mascotte du Royal Regiment of Scotland, le caporal suppléant Shetland Pony Cruachan IV, a également participé.

Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont été vus arriver à Balmoral le mois dernier.

La princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur fils August ont également été vus en train d’arriver.

Pendant ce temps, le prince William et Kate se seraient rendus la semaine dernière avec leurs trois enfants.

L’Écosse est un sanctuaire de bienvenue pour la famille royale depuis l’époque de la reine Victoria, alors qu’elle s’adonne à des activités champêtres dans les Highlands.

Bien qu’elle soit en vacances, le travail se poursuit pour le chef de l’État car chaque jour, elle reçoit des ministres du gouvernement et de ses représentants dans le Commonwealth et les pays étrangers, des informations sous forme de documents d’orientation, de documents du Cabinet et d’autres documents d’État à son attention. .