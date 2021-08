Le cousin moins connu de la princesse Charlotte « aimait être demoiselle d’honneur » au mariage d’Eugénie | Royale | Nouvelles

L’actrice britannique Sophie Winkleman, qui a joué dans Peep Show et Two and a Half Men, a épousé Lord Fredrick Windsor en 2009. Il est le fils du prince et de la princesse Michael de Kent. Maud est née le 15 août 2013 à Los Angeles mais baptisée à la Chapelle Royale du Palais St. James à Londres.

C’était juste après le prince George qui est né le 22 juillet 2013.

Maud est apparentée à la famille royale car le prince Michael de Kent est le cousin de la reine.

Maud est en fait 53e sur le trône et porte le nom de la reine Maud de Norvège, fille du roi Édouard VII.

Lord Frederick a dit Bonjour ! en 2013 : « Nous avons aimé l’idée d’un nom anglais à l’ancienne et il y a un couple de princesses Maud dans la famille de mon père d’il y a cent ans.

« L’une était la plus jeune fille d’Édouard VII qui a fini par être reine de Norvège, et une autre petite-fille d’Édouard VII par sa fille la princesse Louise.

“C’est aussi un nom beau et élégant et c’était toujours notre premier choix. Elizabeth est un hommage à la reine, Daphné est la grand-mère de Sophie, dont elle était très proche et Marina est ma grand-mère paternelle.”

Maud a été demoiselle d’honneur avec la princesse Charlotte pour le mariage de la princesse Eugénie avec Jack Brooksbank le 12 octobre 2018.

Elle était également demoiselle d’honneur pour Lady Gabriella Windsor lorsqu’elle a épousé Thomas Kingston en mai 2019.

Maud a également commencé à Thomas’ Battersea au cours de la même année que Prince George.

Dans une interview avec Hello !, Sophie Winkleman a révélé à quel point les cousins ​​royaux sont proches : « Nous avons été invités à prendre le thé au palais de Kensington juste avant la naissance de la princesse Charlotte.

“Maud et George s’entendaient très bien… C’est un petit garçon très intelligent et articulé et il parlait bien avant les autres bambins de son âge.”