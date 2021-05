Le coût de l’oxymètre et de la bouteille d’oxygène est-il couvert par les soins à domicile des assurés Corona Kavach? Trouver

Dans le cas où l’assuré a l’intention de se prévaloir des services du fournisseur non-réseau, la réclamation fera l’objet d’un remboursement.

La pandémie de coronavirus est en train de se déchaîner et a des conséquences néfastes sur la santé et la vie des individus. L’IRDAI avait lancé des plans d’assurance maladie exclusifs pour prendre en charge les frais d’hospitalisation dus au covid-19, Corona Kavach en faisant partie. Compte tenu de l’ampleur de la propagation de l’infection, le manque de lits d’hôpital est préoccupant. Dans de telles circonstances, de nombreux patients infectés optent pour des soins à domicile.

Mais, avant de vous lancer dans la réclamation, assurez-vous que les conditions fixées par les directives de Corona Kavach sont remplies pour un processus de règlement de réclamation fluide. Les lignes directrices parlent également des diverses dépenses qui seront couvertes lors de la réclamation.

Les frais de traitement à domicile seront couverts jusqu’à 14 jours pour l’assuré Corona Kavach. Cependant, un tel traitement doit être prescrit par un médecin.

Voici les conditions à remplir:

a) Le médecin conseille à l’assuré de se faire soigner à domicile.

b) Il existe une ligne de traitement active et continue avec un suivi de l’état de santé par un médecin pour chaque jour pendant toute la durée du traitement de soins à domicile.

c) Un tableau de suivi quotidien comprenant les enregistrements des traitements administrés dûment signés par le médecin traitant est conservé.

Conformément aux directives de l’IRDAI, les services sans numéraire ou de remboursement sont offerts dans le cadre des frais de soins à domicile sous réserve de la politique de règlement des sinistres divulguée sur le site Web de l’assureur. Et, dans le cas où l’assuré a l’intention de se prévaloir des services d’un fournisseur non-réseau, la réclamation fera l’objet d’un remboursement.

Il est important d’obtenir l’approbation préalable de l’assureur avant de bénéficier de ces services ou traitements. Une telle demande d’approbation doit être adressée par l’assureur dans les 2 heures suivant la réception de la dernière exigence nécessaire.

Qu’est-ce que tous sont couverts

Le coût de l’oxymètre de pouls, de la bouteille d’oxygène et du nébuliseur est couvert, mais ils doivent être prescrits par le médecin. Il est préférable de confirmer auprès de l’assureur si le coût du remplissage sera couvert ou le coût total de la bouteille d’oxygène. De même, les éléments suivants seront couverts s’ils sont prescrits par le médecin traitant.

une. Tests diagnostiques effectués à domicile ou au centre de diagnostic

b. Médicaments prescrits par écrit

c. Frais de consultation du médecin

ré. Frais infirmiers liés au personnel médical

e. Procédures médicales limitées à l’administration parentérale de médicaments

F. Coût de l’oxymètre de pouls, de la bouteille d’oxygène et du nébuliseur.

