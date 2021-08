DéFi

Le coût d’élevage d’Axies réduit de moitié, les pompes AXS atteignent de nouveaux sommets avec le support de Coinbase, mais le volume fait défaut

Le jeton AXS est sur une larme, atteignant de nouveaux sommets historiques les uns après les autres.

Juste cette semaine, AXS a atteint un nouvel ATH à 75,73 $ et se négocie actuellement au-dessus de 70 $ – en hausse de 58,5% la semaine dernière, de 293% au cours du mois dernier, et enregistrant des rendements de 55 665 % depuis le plus bas de novembre 2020, qui n’était que de neuf mois. arrière.

Cependant, cette fois, le volume des transactions au comptant d’AXS ne suit pas la tendance des prix et a chuté de façon spectaculaire.

Au milieu de cela, Coinbase a annoncé qu’il inscrivait AXS et REQ, TRU & WLUNA, qui commenceront à être négociés le 12 août à 9 heures du matin si les conditions de liquidité sont remplies.

L’échange a commencé à accepter les transferts entrants vers Coinbase Pro, sur lesquels un support sera offert pour les paires AXS-USD, AXS-USDT, AXS-EUR et AXS-BTC.

Pendant ce temps, alors que le prix d’AXS continue d’augmenter, l’équipe a annoncé la réduction de la partie AXS des frais d’élevage à seulement 2 AXS, contre 4 AXS, d’une valeur d’environ 140 $ aux prix actuels. Il a tweeté,

« C’est une autre mesure pour démontrer l’attention et le soin que nous mettons à équilibrer l’économie d’Axie. Au moment de prendre cette décision, nous avons examiné la valeur relative d’AXS par rapport à SLP en pourcentage des frais d’élevage.

Alors que les coûts pour élever plus d’Axes ont été réduits de moitié, d’autres changements comprenaient les joueurs gagnant moins de récompenses SLP en mode Aventure mais plus grâce au PVP compétitif.

AXS est un jeton ERC20 qui alimente le jeu populaire NFT Axie Infinity, et ses détenteurs peuvent réclamer des récompenses pour avoir misé leurs jetons, joué au jeu et participé à des votes de gouvernance clés.

Axie Infinity est actuellement en tête de l’espace NFT, avec ses chiffres de tous les temps s’élevant à 1,24 milliard de dollars en volume, 370 557 commerçants et 2,74 millions de dollars en ventes, selon Dapp Radar.

Chaque mois, Axie enregistre un volume de 800 millions de dollars, compte un peu moins de 270 000 commerçants et un chiffre d’affaires de 1,47 million de dollars.

Le jeu basé sur la blockchain se classe également au sommet des revenus, atteignant 366,7 millions de dollars au cours des 365 derniers jours. Le second ne se rapproche même pas des 91,6 millions de dollars de PancakeSwap, puis des 91,4 millions de dollars d’Etereum, selon TokenTerminal. Axis Infinity est en tête à chaque instant.

Il a connu un mois record en juillet avec plus de 200 millions de dollars de revenus mensuels. “Alors que les distributions du trésor seront décidées par la gouvernance communautaire, il est prévu que la majorité des revenus seront finalement répercutés sur les acteurs AXS”, a noté Delphi Digital, qui a investi dans le projet.

