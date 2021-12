Le coût d’emprunt des prêts au développement de l’État atteint son plus haut niveau en 11 mois alors que les émissions et les rendements augmentent

Le rendement des titres de référence a atteint mardi un plus haut depuis 20 mois et il a augmenté ces derniers jours en raison de la dévolution de trois obligations sur quatre à des négociants primaires par la RBI lors d’une adjudication hebdomadaire d’obligations la semaine dernière.

Par Manish M Suvarna

Le coût d’emprunt des prêts d’État au développement (SDL) a atteint son plus haut niveau en 11 mois en raison d’une hausse des émissions et d’une hausse des rendements des titres publics au cours des derniers jours. La demande des investisseurs a également été faible, entraînant une augmentation du coût d’emprunt sur SDL.

Le total des emprunts des États le 28 décembre était de Rs 1 000 crore inférieur au montant annoncé pour l’enchère la semaine dernière, mais il était de Rs 705 crore de plus que le calendrier indicatif d’octobre à décembre. Lors de la vente aux enchères de cette semaine, 16 États ont levé 24 234 crores de Rs, contre 25 234 crores de Rs annoncés la semaine dernière. Le montant était inférieur parce que le Pendjab n’a accepté aucun montant dans la durée de 12 ans.

« L’augmentation soudaine des émissions de SDL, associée à une hausse des rendements des obligations d’État, a fait grimper le coût d’emprunt des États », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe, chez Quantum Asset Management.

Les acteurs du marché ont déclaré que les emprunts des États étaient inférieurs au S1FY22 parce que le Centre avait chargé en amont la dévolution fiscale aux États. Ainsi, le coût d’emprunt était plus faible au cours de cette période. Cependant, les rendements des SDL subissent désormais la pression d’une baisse des transferts d’impôts et de la probabilité d’une hausse des taux par la RBI.

Les emprunts sur le marché de nombreux États au cours de l’exercice 22 ont été inférieurs à ceux d’il y a un an, ce qui est attribué à l’amélioration de leurs revenus ainsi qu’à la baisse des dépenses engagées par eux. « Le déficit de compensation de la TPS versé aux États (Rs 0,84 lakh crore en octobre et Rs 0,75 lakh cr en juillet), ainsi que la compensation bimensuelle normale de la TPS, pourraient également être un facteur qui a nécessité une baisse des emprunts des États », CARE Ratings dit dans un rapport.

De plus, les coûts d’emprunt sur SDL ont également été mis sous pression en raison de la hausse des rendements sur les G-Secs. Le rendement des titres de référence a atteint mardi un plus haut depuis 20 mois et il a augmenté ces derniers jours en raison de la dévolution de trois obligations sur quatre à des négociants primaires par la RBI lors d’une adjudication hebdomadaire d’obligations la semaine dernière.

Les sentiments ont été affectés car l’obligation de référence actuelle (6,10%-2031) a atteint un encours d’environ Rs 1,5 lakh crore et les acteurs du marché s’attendent à ce que la RBI annonce une nouvelle obligation de référence d’ici la deuxième semaine de janvier.

Avec cela, le spread entre G-Secs et SDL est compris entre 50 et 70 bps. Les traders s’attendent à ce qu’il atteigne 60-90 points de base comme c’est habituellement le cas au quatrième trimestre. « Les enchères G-Sec se terminant fin janvier et février, l’accent sera désormais mis sur les enchères SDL », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

