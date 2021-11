Le coût des fonds n’a pas atteint son niveau le plus bas, il est encore possible de baisser : VP Nandakumar, MD & CEO Manappuram Finance

La résilience du secteur de la microfinance est évidente malgré la pandémie. (fichier image)

Manappuram Finance a annoncé une baisse de 8,8% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé pour le deuxième trimestre, malgré une augmentation des actifs sous gestion consolidés de 5,7% en glissement annuel à Rs 28 421,63 crore. Le vice-président Nandakumar, directeur général et PDG, s’entretient avec Rajesh Ravi sur la performance et les perspectives d’avenir de l’entreprise. Extraits :

Le bénéfice net a diminué en glissement annuel malgré une augmentation des AUM ?

Le portefeuille de prêts a diminué au cours du premier trimestre et nous n’avons commencé à croître qu’après la première moitié du deuxième trimestre. Deuxièmement, nous avons baissé nos prix lorsque nous ciblons des billets de grande taille. Auparavant, il s’agissait d’une tarification uniforme pour tous les prêts. Pour assurer une croissance soutenue, nous avons modifié notre stratégie. Les coûts ont également augmenté à mesure que les employés sont de retour et en déplacement. Nous avons également augmenté nos dépenses publicitaires et nos incitations.

Voulez-vous dire qu’il y aura une compression des marges à l’avenir en raison de la concurrence ?

La concurrence n’est visible que dans les plus grandes tailles de billets de Rs 5 lakh et plus. Nous étions perdants dans ce segment à cause de la concurrence. Avec la nouvelle stratégie de prix, nous gagnons du terrain, mais notre rendement pourrait baisser de 2%.

Cela sera compensé par une plus grande efficacité de la succursale. Nous avons un CRAR adéquat de 32-34% et nous pensons pouvoir l’exploiter davantage.

Quelles sont les perspectives pour le trimestre et l’exercice ?

Nous donnons des indications de 20% en AUM et 20% en Return on Equity (ROE). La baisse de rentabilité est un phénomène temporaire et notre ROE peut passer un peu en dessous de 20 % pendant un certain temps avant de rebondir.

Nous visons non seulement la rentabilité mais aussi la croissance et cela assure la pérennité de l’entreprise. La rentabilité s’améliorera d’ici un ou deux trimestres.

Le NPA a augmenté au cours du deuxième trimestre.

Le NPA a progressé et nous l’avons prévu par anticipation.

Il n’y a pas eu de surprise. NPA descendra à l’avenir.

Comment se passe l’acquisition de nouveaux clients ? Il y a une concurrence serrée dans le secteur des prêts d’or.

La demande est bonne et nous sommes en mesure de croître chaque jour grâce à la nouvelle stratégie. La collection s’améliore également, même dans le secteur non-or. L’acquisition de nouveaux clients est revenue au niveau d’avant la pandémie.

Qu’en est-il du coût des fonds? Avez-vous l’impression qu’il a touché le fond ?

Non, il n’a pas touché le fond. Néanmoins, il est possible de réduire le coût du fonds. Notre coût NCD hérité est d’environ 10 %, tandis que notre coût d’emprunt moyen est inférieur à 8 %. Pour les emprunts supplémentaires, notre coût baissera davantage.

LTV moyenne de votre portefeuille de prêts en or ?

La LTV moyenne de notre portefeuille est de 64% selon le prix actuel de l’or.

Comment se portent vos entreprises non-or ? La part des activités non-or augmentera-t-elle au cours des prochains trimestres ?

En microfinance, les recouvrements s’améliorent et atteignent 93% au T2. Il pourrait toucher 96% au troisième trimestre.

La résilience du secteur de la microfinance est évidente malgré la pandémie. Dans un ou deux ans, nous devrons peut-être lever des capitaux pour croître. Certains des segments que nous souhaitons développer sont les prêts immobiliers abordables et le financement de véhicules commerciaux.

Qu’en est-il de l’expansion des succursales?

Nous avons déposé une demande d’ouverture de 100 nouvelles succursales. Nous sommes forts dans le sud et il existe de nombreuses opportunités dans les parties nord, est et ouest du pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.