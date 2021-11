Le coût du chauffage des maisons augmentera cette année, selon le secrétaire à l’Énergie de Biden

Les Américains paieront plus pour chauffer leurs maisons cette année, a déclaré dimanche la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm.

On a demandé à Granholm sur CNN si les consommateurs paieraient plus pour le chauffage cette année, ce à quoi elle a répondu: «Oui. Cela va arriver. Ce sera plus cher cette année que l’an dernier. Nous sommes dans une position légèrement avantageuse, certainement par rapport à l’Europe, car leur emprise sur le gaz naturel est importante. Ils paieront cinq fois plus.

« Mais nous avons le même problème avec les carburants que les chaînes d’approvisionnement, à savoir que les sociétés pétrolières et gazières ne basculent pas le commutateur aussi rapidement que la demande l’exige », a-t-elle ajouté.

Granholm a expliqué que Biden est «axé à la fois sur le terme immédiat et sur le long terme – laissons-nous sortir de la volatilité associée aux combustibles fossiles et associée à d’autres qui n’ont pas les intérêts de notre pays à cœur, et investissons dans le passage à l’énergie propre. où nous n’aurons pas ce problème », a-t-elle déclaré, avant de promouvoir l’infrastructure et les factures de dépenses de Biden comme priorisant ces problèmes.

Les Américains utilisant le gaz naturel pour chauffer leurs maisons pourraient dépenser en moyenne 746 $ cet hiver, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’hiver dernier. Les maisons chauffées au propane peuvent s’attendre à une augmentation de 54 %, 43 % pour le pétrole et 6 % pour l’électricité, selon le rapport de l’Energy Information Administration, a noté CNN.

Biden a arrêté la construction du pipeline Keyston XL lorsqu’il a pris ses fonctions, ce qui aurait transporté du pétrole du Canada aux États-Unis. Epoch Times a rapporté.

