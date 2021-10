Le coût du licenciement de Solskjaer révélé alors que la décision majeure de Man Utd est débattue

Le montant d’argent qu’il en coûterait à Manchester United pour limoger Ole Gunnar Solskjaer a maintenant été révélé dans un nouveau rapport sur l’avenir du manager.

Solskjaer est plus surveillé que jamais dans le hotseat de Man Utd. Un martelage 5-0 aux mains de Liverpool a marqué un point bas de son règne. Il est également venu après une lourde défaite contre Leicester le week-end précédent.

Des questions sont maintenant posées à Solskjaer à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du club. Les officiels de United lui ont fait confiance depuis longtemps, mais le résultat de Liverpool aurait adouci leur position.

Le travail de Solskjaer semble être assez sûr pour le moment. Cependant, une série de matchs délicats s’annonce. Cela a conduit à des affirmations selon lesquelles il n’aura peut-être que trois matchs pour sauver son travail.

United aura beaucoup de choses à considérer lorsqu’il évaluera s’il doit le licencier. L’un des principaux aspects qu’ils devront garder à l’esprit est l’aspect financier.

Selon un nouveau rapport de The Sun, Man Utd devrait payer à Solskjaer 7,5 millions de livres sterling d’indemnités de licenciement pour le licencier maintenant.

Cela équivaut à son plein salaire pendant un an, qui est le cinquième plus élevé de la Premier League. Seuls Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Brendan Rodgers et Marcelo Bielsa gagnent plus que lui.

Bien sûr, un club de la stature de United peut se permettre de faire un tel paiement. Mais les responsables du club sont toujours divisés sur la question de savoir si Solskjaer doit rester ou partir.

Par conséquent, les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l’avenir du Norvégien à Old Trafford.

Solskjaer s’est entraîné normalement en vue de son retour à l’action contre Tottenham ce week-end. Il sera suivi de matches contre l’Atalanta et Manchester City, qui pourraient être déterminants pour voir quelle décision United prendra.

Antonio Conte est-il le bon successeur potentiel d’Ole Gunnar Solskjaer pour Man Utd?

Remplacements envisagés en cas de sac Solskjaer

Le rapport rappelle que Man Utd a un plan d’urgence à quatre pour remplacer Solskjaer.

Antonio Conte aurait de nombreux admirateurs parmi la hiérarchie de United, malgré des informations faisant état de quelques inquiétudes.

L’ancien patron de Chelsea est actuellement au chômage après avoir mené l’Inter Milan au titre de Serie A la saison dernière avant de se réconcilier avec sa situation financière.

Également sur la liste restreinte, Zinedine Zidane, précédemment avec le Real Madrid. Cependant, il n’est pas trop désireux d’accepter le travail.

Alternativement, ils pourraient se tourner vers deux entraîneurs en poste – Erik Ten Hag d’Ajax ou Rodgers de Leicester. Mais aucune des deux voies ne serait simple.

Cela montre une fois de plus pourquoi toute décision sur l’avenir de Solskjaer est plus compliquée qu’une simple question de résultats.

