Le coût humain de l’interdiction de voyager de Biden en Inde

Pour les plus de 2,7 millions d’immigrants indiens qui se sont implantés aux États-Unis, la décision du président Joe Biden d’interdire la plupart des voyages depuis leur pays d’origine alors que son système de santé s’effondre sous une vague de cas de coronavirus a eu un prix.

L’interdiction, qui est entrée en vigueur le 4 mai, est similaire à celles imposées aux voyageurs en provenance de pays, dont la Chine et le Royaume-Uni. Mais les Indiens qui vivent aux États-Unis depuis des années ont déclaré à Vox qu’en raison de l’interdiction et des retards de traitement des visas, ils avaient été bloqués à l’étranger, empêchés de ramener leur famille et incapables de voyager en Inde, même pour s’occuper ou pleurer pour leurs parents, craignant de ne pas pouvoir revenir. (Les noms ont été modifiés pour protéger leurs cas d’immigration.)

Il existe des exemptions étroites pour les citoyens américains et les titulaires de la carte verte, leurs conjoints, enfants mineurs ou frères et sœurs, et les parents de citoyens ou de titulaires de la carte verte de moins de 21 ans. Mais les personnes qui n’entrent pas dans ces catégories sont essentiellement interdites. de voyager.

Les justifications d’une telle interdiction ont été débattues. Il vise à protéger les États-Unis contre les variantes de Covid-19 qui se répandent en Inde et le nombre de cas extraordinairement élevé du pays. Mais son efficacité n’est pas claire, étant donné que l’interdiction de voyager comprend des exemptions et que les États-Unis ne disposent pas d’un système solide de mise en quarantaine à l’entrée.

«Le président Biden a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des Américains et vaincre la pandémie, et c’était une étape recommandée par les experts médicaux, l’équipe d’intervention COVID-19 et le personnel de la sécurité nationale du gouvernement américain», a déclaré la Maison Blanche officiel a déclaré dans un e-mail, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Pour l’importante communauté amérindienne des États-Unis, elle les a effectivement coupés des membres de leur famille qui ont besoin de leur soutien plus que jamais. Pour certains, cela a également mis en péril leur statut d’immigrant et les a empêchés de retourner aux États-Unis, qu’ils considèrent désormais comme chez eux.

C’est un autre niveau de complication en plus de ce qui était déjà un processus dysfonctionnel d’immigration aux États-Unis pour les Indiens, qui doivent souvent attendre des années, voire des décennies, pour obtenir des cartes vertes.

«Nous sommes coincés avec un processus interrompu pour les personnes qui ont été complètement légales dès le premier jour», a déclaré Rahul, un double citoyen vivant à Seattle. «Ce n’est pas une nouvelle histoire.»

Les Indiens-Américains n’ont pas pu amener les membres de leur famille aux États-Unis

Les détenteurs de la carte verte et les citoyens américains ont toujours le droit de voyager dans les deux sens depuis l’Inde. Mais le processus pour amener les membres de leur famille aux États-Unis a été extrêmement difficile pendant des mois. Maintenant que Biden a décrété une interdiction de voyager, les Indiens qui avaient demandé des visas et des cartes vertes devront attendre encore plus longtemps.

Pour Rahul, qui a grandi dans une banlieue de Delhi, ce retard signifie qu’il ne pourra probablement pas voir sa mère malade une dernière fois. Il tente de la faire venir d’Inde avec son père depuis 2018, date à laquelle il est devenu citoyen américain et a pu entamer le long processus de demande de cartes vertes.

Leurs demandes ont été bloquées par les restrictions de visa liées à la pandémie édictées par l’administration Trump, qui ont empêché les parents de citoyens américains de rejoindre leurs enfants aux États-Unis, ainsi que par les arriérés causés par la pandémie. Biden a levé ces restrictions, mais maintenant qu’il a imposé une interdiction de voyager en Inde, leurs demandes ne seront probablement pas approuvées dans un proche avenir.

La demande de sa mère a dépassé le stade initial de la sélection, mais il n’y a eu aucun mouvement sur le cas de son père depuis un an. Si leurs demandes avaient été approuvées, Rahul aurait pu les amener aux États-Unis avant que la deuxième vague de Covid-19 en Inde ne frappe. Mais ses parents sont maintenant coincés au milieu de la pire épidémie au monde, avec des cas dépassant 23 millions, des crémations de masse 24 heures sur 24 et des hôpitaux à court d’oxygène, de lits de soins intensifs ouverts et de fournitures de base.

Après avoir suivi les lois américaines sur l’immigration et payé des impôts pendant plus d’une décennie, il se sent déçu par son pays d’adoption et a même eu l’idée de partir.

«Parfois, je me gratte la tête. Quel est l’avantage de suivre le processus légal? Pourrait aussi bien traverser la frontière et sauter par-dessus », a déclaré Rahul. «Si j’avais pu amener mes parents ici, des choses qui ont été très différentes. Maintenant, ils se battent pour leur vie.

Son père est tombé malade du virus, mais a pu se rétablir, même à 74 ans. Sa mère, en revanche, a été sous respirateur et en soins intensifs à l’hôpital. De loin, Rahul n’a pas été en mesure de contacter le personnel débordé de l’hôpital pour obtenir des mises à jour sur son état. Mais il a envoyé de l’argent à sa famille pour payer ses soins médicaux, ainsi que pour organiser les livraisons d’épicerie pour son père, qui a des problèmes de mobilité.

Bien qu’il puisse voyager entre les États-Unis et l’Inde en tant que double citoyen, Rahul a pris la difficile décision de ne pas monter dans un avion et de ne pas voir sa mère. Son père l’a mis en garde contre le risque de risquer son propre bien-être en venant en Inde étant donné qu’il a deux jeunes enfants à la maison qui dépendent de lui.

La décision le déchire. Il a dit qu’il n’avait pas pu dormir, manger ou travailler ces dernières semaines et que ses enfants n’avaient pas eu son attention.

«C’est excessif d’être déchiré entre mes propres enfants et mes parents», dit-il. «Je suis ici avec une décision si difficile que je pourrais ne plus jamais les revoir. J’espère que personne d’autre n’aura à y faire face.

Les Indiens munis de visas temporaires sont bloqués à l’étranger

Alors que les détenteurs de la carte verte et les citoyens américains sont toujours autorisés à voyager de l’Inde aux États-Unis, de nombreux Indiens avec des visas temporaires, y compris des visas H-1B pour les travailleurs hautement qualifiés, ont été bloqués à l’étranger en raison de l’interdiction de voyager. Désormais, ils n’ont aucune idée de la date à laquelle ils pourront rentrer, ce qui, dans certains cas, a mis en péril leur statut d’emploi et d’immigration.

Denisha est titulaire d’un visa H-1B, arrivé aux États-Unis il y a dix ans et s’est depuis installé à Boston. Elle a été forcée de retourner à Mumbai après que sa demande de renouvellement de son visa, qui expire au bout de six ans, ait été prise dans des retards de traitement au milieu de la pandémie. Elle a besoin d’un fonctionnaire du consulat américain pour tamponner son visa afin de pouvoir revenir, mais cela ne se produira pas dans un avenir prévisible en raison de l’interdiction de voyager.

«Ça a été un enfer bureaucratique de passer à travers la machine de l’immigration», a-t-elle déclaré. «Et cela vient de quelqu’un qui essaie de tout faire correctement. Je risque toujours de tout perdre. »

Denisha paie maintenant deux appartements: l’un à Mumbai dans le même complexe d’appartements que ses parents et l’autre à Boston. Elle a travaillé à distance, gardant toujours les heures sur la côte Est et travaillant souvent jusqu’à 1h du matin. Mais son employeur lui a dit que si elle ne pouvait pas revenir aux États-Unis à la mi-juillet, elle perdrait son emploi et, puisque son statut d’immigrant est lié à son travail, elle perdrait également son visa.

«Je suis venue à Mumbai avec deux valises», a-t-elle déclaré. «Tout est à Boston. J’ai un appartement avec toutes mes affaires. J’ai une voiture que je viens d’acheter il y a un an et demi. J’ai des prêts. J’ai un loyer. Si je perds cet emploi, il n’y a aucun moyen pour moi de revenir en arrière et je ne sais pas quoi faire de tout ça. Je suis coupé de ma vie.

En tant que femme queer qui n’a pas parlé à son père, elle craint également de devoir rester en Inde, qui n’a décriminalisé que récemment le sexe gay, en 2018. La plupart des gens désapprouvent le mariage homosexuel, et le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a activement s’est prononcé contre sa légalisation. Pour ces raisons, elle considère sa famille choisie, la communauté qu’elle a créée à Boston, comme sa vraie famille.

«Je suis partie parce que je suis une femme queer. Je ne peux pas vivre en Inde. Il est illégal pour moi d’être simplement qui je suis ici, il m’est donc impossible de continuer à vivre ici et il m’est impossible de revenir », a-t-elle déclaré. «Il n’y a pas d’acceptation, même pour les couples hétérosexuels de castes différentes. Il y a une peur constante de la persécution.

Compte tenu de l’état de la crise de Covid-19 en Inde, il n’est pas clair si Biden lèvera l’interdiction à temps pour qu’elle conserve son emploi. Il y a un procès devant le tribunal fédéral de DC pour contester «l’interdiction totale et inéluctable» des titulaires de visas temporaires d’Inde, ainsi que de Chine, de l’espace Schengen, du Royaume-Uni et d’Irlande, du Brésil et d’Afrique du Sud. Mais il n’est pas clair si le jugement dans l’affaire viendra assez tôt pour Denisha.

«Je ne peux pas pleurer pour ma nation parce que j’essaie toujours de régler ma propre vie. Je n’ai pas l’espace cérébral pour cela », a déclaré Denisha.

Certains ont été contraints de pleurer de loin

Les retards de traitement des visas liés à la pandémie et l’interdiction de voyager ont empêché les Indiens de pleurer avec leur famille chez eux.

Anna est arrivée aux États-Unis il y a environ 15 ans de Chennai, en Inde, et après avoir obtenu son doctorat, elle a travaillé pour une entreprise de technologie à Seattle avec un visa H-1B. Depuis, elle et son mari ont demandé à devenir résidents permanents, mais ils doivent attendre des années avant de recevoir des cartes vertes en raison de l’arriéré prolongé.

Son père est décédé subitement de Covid-19 en octobre. Il souffrait d’une maladie rénale chronique, ce qui l’exposait à un risque plus élevé de complications dues au virus. Mais après avoir cherché des soins médicaux, il avait d’abord semblé se rétablir et a été renvoyé de l’hôpital sans avoir besoin d’un ventilateur. Une fois arrivé à la maison, cependant, son état s’est rapidement détérioré.

Anna voulait retourner en Inde immédiatement pour rejoindre sa mère et ses frères en deuil. Mais en raison du fait que son visa H-1B avait expiré et que les consulats américains en Inde ne procédaient pas aux renouvellements de visa, elle n’avait aucune garantie qu’elle serait en mesure de revenir une fois qu’elle aurait quitté le pays.

Au lieu de cela, elle a demandé une autorisation d’urgence pour se rendre en Inde sur la base de sa demande de carte verte en attente. Mais lors d’un rendez-vous avec un agent d’immigration aux États-Unis plusieurs mois plus tard, sa pétition a été rejetée.

«L’officier a essentiellement dit: ‘Votre père est décédé en octobre. Ce n’est plus vraiment une urgence », a-t-elle déclaré. “Honnêtement, j’ai commencé à pleurer devant l’agent d’immigration.”

Elle a essayé de compenser en appelant plus souvent sa famille en Inde. Mais ce n’était pas un substitut pour être là en personne, ce qui, espère-t-elle, sera une possibilité plus tard cette année.

«Cela fait environ sept mois, et je veux vraiment faire un câlin à ma mère», dit-elle. «Ce qui a été le plus douloureux pour moi, c’est de ne pas pouvoir voyager le premier mois ou deux juste après son décès parce que c’est à ce moment-là que je voulais vraiment être là pour eux, pour la famille. … j’ai appris à chérir la famille que j’ai.