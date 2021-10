Le coût : que savent les Américains de la loi Build Back Better Act ?

Selon un sondage CBS News/YouGov, seuls 10 % des Américains affirment connaître de nombreux détails sur le programme de dépenses démocrates de 3 500 milliards de dollars, tandis que près de 60 % déclarent ne rien savoir du tout.

« L’Américain moyen n’a que peu de temps à consacrer à la politique », a déclaré David Ditch, analyste politique à la Heritage Foundation, à la Daily Caller News Foundation.

« Ma conviction est que plus le débat et la discussion se prolongent, plus les gens en sauront plus, plus les gens s’y opposeront, en particulier parmi les électeurs indécis et indépendants », a ajouté Ditch.

Le Build Back Better Act de 3 500 milliards de dollars que le président Joe Biden tente de faire adopter changera la façon dont les États-Unis gèrent plusieurs services sociaux, mais peu d’Américains semblent en connaître le contenu.

Selon un sondage CBS News/YouGov publié le 10 octobre, 10 % des Américains ont déclaré qu’ils connaissaient « beaucoup de détails » du projet de loi, tandis que près de 60 % ont déclaré qu’ils n’en connaissaient aucun.

« L’Américain moyen n’a que peu de temps à consacrer à la politique », a déclaré David Ditch, analyste politique à la Heritage Foundation, à la Daily Caller News Foundation. « Le paquet de dépenses est si incroyablement important … Je pense qu’il est impossible pour les Américains typiques de connaître une quantité substantielle de détails de ce qu’il contient. »

Certains démocrates reconnaissent que la taille du projet de loi peut être un obstacle pour les Américains à comprendre ce qu’il contient. « Nous leur avons donné trop à avaler, trop d’éléments dans ce paquet », a déclaré au Wall Street Journal le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, le whip démocrate.

Le sénateur indépendant Bernie Sanders du Vermont a déclaré que les médias étaient responsables du manque de compréhension des Américains parce que « les médias grand public ont fait un travail exceptionnellement médiocre en couvrant ce qui est réellement dans la législation ». Sanders a déclaré qu’il y avait « une couverture très limitée quant aux dispositions du projet de loi et aux crises pour les travailleurs qu’elles traitent ».

Le sondage CBS News/YouGov a également montré que certains éléments essentiels du Build Back Better Act sont populaires parmi le peuple américain, du moins en principe. L’utilisation de fonds fédéraux pour réduire les coûts des médicaments d’ordonnance a attiré 88% de soutien dans le sondage, par exemple, et l’utilisation de fonds fédéraux pour les congés médicaux et familiaux payés a recueilli 73% de soutien parmi les répondants.

Cependant, le sondage a enregistré que seulement 54% des Américains ont approuvé l’ensemble des dépenses, tandis qu’un sondage I&I/TIPP publié le 4 octobre a montré que 51% des indépendants s’opposaient au plan.

Sasha Mackler, directeur exécutif du projet Energy au Bipartisan Policy Center (BPC), a déclaré au DCNF qu’il souhaitait que l’on se concentre davantage sur les éléments du projet de loi qui traitent du changement climatique, car ils vont au-delà des solutions éoliennes et solaires traditionnelles.

« Il a de très fortes incitations pour la production d’hydrogène, pour le stockage d’énergie, comme les batteries avancées, pour le nucléaire avancé, pour le captage et le stockage du carbone et le captage direct de l’air », a déclaré Mackler. « Il y a donc d’autres éléments de l’équation de la technologie énergétique qui recevront un soutien très important … qui, je pense, n’obtient peut-être pas autant d’attention. »

Les démocrates ont négocié entre eux pour tenter d’élaborer un projet de loi final qui passerait par le Congrès avec les faibles majorités du parti. Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui a réitéré sa position selon laquelle le coût total ne devrait pas dépasser 1 500 milliards de dollars lundi, a déclaré que le parti devrait avoir un cadre pour le projet de loi cette semaine.

Linda Smith, directrice de l’Initiative de développement de la petite enfance de BPC, a déclaré au DCNF qu’elle espérait que les négociations résoudraient certains problèmes du projet de loi. Elle a déclaré que la possibilité pour les États de refuser de mettre en œuvre les dispositions de garde d’enfants gratuites ou universelles de pré-K du projet de loi pourrait entraîner de graves conséquences économiques.

« Il y a une certaine inquiétude dans les projets de loi quant à savoir si un État pourrait ou non prendre l’un ou l’autre et l’impact que cela aurait », a déclaré Smith. Par exemple, si un État ne prend que le droit universel pré-K, le «coût des soins aux nourrissons montera en flèche».

En 2012, la Cour suprême a statué que la partie de la Loi sur les soins abordables qui sanctionnait les États qui refusaient d’étendre Medicaid était inconstitutionnelle, a rapporté NPR. Bien que la plupart des États aient étendu Medicaid à ce jour, 12 États ont continué à maintenir l’expansion en juillet, a rapporté NPR.

Smith a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi des propositions populaires telles que la garde d’enfants gratuite n’augmentaient pas le soutien du public à la loi Build Back Better Act. « Pre-K gratuit, je veux dire, qui ne voudrait pas de ça ? » elle a dit.

Ditch a déclaré qu’il pensait que plus les gens en apprenaient sur le projet de loi, plus ils comprenaient le prix à payer pour faire de ces politiques populaires une réalité, une raison pour laquelle les conservateurs veulent que les Américains en sachent plus sur le projet de loi.

« Ma conviction est que plus le débat et la discussion se prolongent, plus les gens en sauront plus, plus les gens s’y opposeront, en particulier parmi les électeurs indécis et indépendants », a déclaré Ditch.

« Le résumé en une phrase d’un certain nombre de propositions de gauche est très favorable parce qu’elles sont entièrement axées sur les avantages et ignorent souvent complètement ou au mieux minimisent les coûts », a-t-il ajouté. « Si vous demandez : ‘Combien êtes-vous vous-même prêt à payer pour lutter contre le changement climatique ?’ … le support absolument des cratères.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]