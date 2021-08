Le couteau suisse pour une cuisine saine, l’accessoire 5 en 1 revient chez Lidl | La technologie

in

Lidl continue de vendre des produits qui aident à préparer les meilleures recettes et le set multifonctionnel 5 en 1 est à nouveau disponible en ligne.

Préparer de meilleurs repas et avoir plus d’ustensiles de cuisine ne doit pas nécessairement être en contradiction avec le prix ou l’espace, ou du moins c’est ce sur quoi ils travaillent chez Lidl. Cette chaîne vend généralement différents ustensiles et un produit qui triomphe quand il est en vente est l’ensemble multifonctionnel 5 en 1.

Cet ensemble a été en fonte d’aluminium et a un revêtement antiadhésif qui évite les mésaventures habituelles lors de la cuisson. De plus, il assure une longue durée de vie grâce à la haute qualité fournie par la marque ILAG. Mais pourquoi dit-on que c’est un 5 en 1 ? Il y a deux raisons.

Le premier d’entre eux est qu’il vous permet d’effectuer 5 fonctions de manière simple, sans imposer le reste. Ceux-ci sont cuisiner, griller, mijoter, frire et cuire à la vapeur. Tout est possible sans aucune perte et avec des quantités pour nourrir toute la famille.

La deuxième raison est que tout peut être rangé au même endroit comme s’il s’agissait d’un seul article. Il prend à peine de la place dans les armoires de cuisine, bien qu’il soit composé de différentes pièces pour cuisiner de toutes les manières dont nous avons discuté.

Pot, poêle à griller avec surface ondulée. panier en acier. cuiseur vapeur en acier et couvercle en verre avec sortie pour la vapeur, ils sont empilés et stockés dans le même espace.

L’ensemble de cinq pièces a un autre avantage qui améliore sa fonctionnalité : il est compatible avec tous les types de cuisines. Feu, vitrocéramique ou induction, peu importe, peut être utilisé dans chacun d’eux.

Comme on peut le voir, presque toutes les recettes peuvent être préparées avec ce coffret, de la plus classique à la plus saine. Bien que nous vous prévenions, au cas où vous seriez intéressé, nous vous recommandons de vous dépêcher avec l’achat.

L’ensemble multifonction en fonte d’aluminium Il est généralement épuisé chez Lidl et il y a des moments où il n’est pas à vendre. Mais en ce moment, il est de retour dans la boutique en ligne pour un prix imbattable : si vous l’achetez aujourd’hui, le set 5 en 1 sera à vous pour seulement 27,99 euros.