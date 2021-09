Le coûteux dongle Nebula 4K Android TV d’Anker est maintenant disponible

La marque Nebula d’Anker a annoncé que son tout premier dongle de streaming arrivera plus tard cette année (via 9to5Google). Selon un tweet publié par le compte Twitter japonais de Nebula, l’appareil s’appellera le “Nebula 4K Streaming Dongle” et sera livré avec Android 10.

TV等にHDMI接続できるストリーミングデバイス「Nebula 4K Streaming Dongle」を9月頃に販売開始予定!最新のAndroid TV 10.0を搭載し、YouTubeやNetflixを始めとした7,000以上のアプリに対応。最大4K出力の高解像度に加え、Dolby Digital Plus対応の高音質な映像がお楽しみいただけます。#APC21Spring pic.twitter.com/RqEbAUyBzQ – Anker Japon (@Anker_JP) 25 mai 2021

Tout comme les meilleurs appareils de streaming sur le marché, le dongle de streaming Nebula inclura la prise en charge d’un streaming jusqu’à 4K Ultra HD. Bien que la fiche technique complète de l’appareil Android TV n’ait pas encore été révélée, Nebula a confirmé qu’il prendra en charge Dolby Digital Plus et sera livré avec une télécommande conçue par Google. Comme on peut le voir dans l’image ci-dessus, la télécommande comportera des boutons dédiés pour YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+.

Selon @AndroidTVRumor, la conception du dongle de streaming Nebula est basée sur une conception de référence que Philips a déjà utilisée. Même si l’image partagée par Nebula ne nous donne pas un aperçu clair de l’appareil sous tous les angles, il semble avoir une construction premium.

Nebula dit que le dongle sortira au Japon « vers septembre ». Étant donné que la plupart des produits Android TV actuels de Nebula sont vendus dans le monde entier, il y a une petite chance que le dongle ne soit pas exclusif au Japon. Cependant, Anker n’a pas encore confirmé son intention de lancer le dongle de streaming Nebula sur les marchés en dehors du Japon.

Le Nebula 4K Streaming Dongle a été lancé en silence et est disponible à l’achat aux États-Unis sur le site Web de Nebula ou sur Amazon.

L’appareil fonctionne sous Android 10 et dispose de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Il est livré avec un câble USB, un adaptateur de charge, un câble HDMI et des piles AAA pour la télécommande.

Cependant, le dongle de streaming Nebula 4K est un peu cher à 90 $. Pendant ce temps, le Chromecast avec le dongle Google TV ne coûte que 50 $ et dispose de l’interface Google TV plus récente et sans doute meilleure.

