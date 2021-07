Le couvercle du bloc-batterie Nomad Leather MagSafe sera lancé cet automne

in

Aujourd’hui, Nomad lance son dernier accessoire Apple, apportant ses styles de cuir habituels et ses matériaux haut de gamme à la batterie MagSafe récemment publiée. Arrivant avec une construction en cuir Horween, le nouvel add-on vise à rehausser l’apparence de l’accessoire tout en le rendant plus confortable à manier. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur le nouveau couvercle du bloc-batterie Nomad Leather MagSafe.

Nomad lance le nouveau couvercle de batterie MagSafe

Nomad a récemment lancé l’un de ses accessoires Apple les plus uniques, apportant des styles en cuir à la couverture officielle MagSafe avec une nouvelle couverture. Maintenant, la marque est de retour, appliquant le même design et le même concept au dernier module complémentaire pour iPhone 12 à ses débuts. En entrant en tant que nouveau couvercle en cuir pour batterie MagSafe, nous obtenons une autre façon d’équiper votre kit Apple avec un design plus élégant.

Fidèle au même charme que nous attendons de Nomad, son dernier accessoire n’a qu’un seul objectif et l’accomplit très simplement : recouvrez votre batterie MagSafe de cuir. Étant donné que la nouvelle batterie MagSafe d’Apple a été critiquée pour sa dépendance à l’égard d’un nouveau plastique doux au toucher plutôt que du silicone attendu, la couverture en cuir de Nomad semble offrir une fonctionnalité assez convaincante.

En plus d’apporter un peu de style au mélange, le cuir plus doux rendra certainement l’accessoire plus confortable à tenir pendant que vous chargez un iPhone 12 avec la batterie portable. Il y a aussi le fait que la batterie n’est disponible qu’en blanc, qui est une nuance différente des autres tons blancs qu’Apple a utilisés dans le passé.

Précommandez maintenant avant une sortie à l’automne

Maintenant disponible en pré-commande, la nouvelle housse en cuir pour batterie Nomad MagSafe est proposée au prix de 34,95 $. Bien que quiconque cherche à verrouiller son achat puisse maintenant baisser le prix à 29,95 $. L’expédition est prévue pour plus tard cet automne, le 20 novembre.

Les étuis sont disponibles dans des finitions brun rustique ou noir selon le look qui correspond le plus à votre style. Ainsi, bien que la batterie ne corresponde pas aux autres accessoires Apple de couleur, les finitions en cuir ici sont les mêmes que celles que vous trouverez sur toute autre version de Nomad.

Prise de 9to5Toys

L’une des premières choses auxquelles j’ai pensé quand Apple a lancé sa récente batterie MagSafe, c’est qu’il ne faudrait pas longtemps avant que Nomad ne lance une nouvelle housse en cuir pour elle. Et miraculeusement, cela n’a pas pris trop de temps après tout. Et maintenant qu’il a été annoncé, c’est exactement ce que j’attendais de Nomad.

Cela étant dit, je peux en fait voir que c’est un accessoire assez populaire. La couverture en cuir de la batterie MagSafe semble résoudre l’un des problèmes que beaucoup rencontrent avec le dernier accessoire d’Apple et le fait avec style grâce aux styles Nomad habituels. Je serai ravi de tenter le coup lorsque l’affaire sera lancée plus tard cet automne, car je suis intéressé de voir si le volume supplémentaire est un compromis valable pour une sensation plus confortable.

