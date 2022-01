Le couvre-feu du week-end sera imposé à Delhi au milieu de la flambée de Covid, selon Manish Sisodia

« Il y aura un couvre-feu les samedis et dimanches. Les gens ne sont priés de sortir que lorsque cela est absolument nécessaire », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle après une réunion de l’Autorité de gestion des catastrophes.

Le vice-ministre en chef Manish Sisodia a déclaré mardi que le gouvernement de Delhi avait décidé d’imposer un couvre-feu le week-end dans la capitale en raison d’une augmentation des cas de Covid due à la variante Omicron à propagation rapide. Il a déclaré que les employés du gouvernement, à l’exception de ceux engagés dans des services essentiels, seront invités à travailler à domicile, tandis que les bureaux privés resteront ouverts avec une capacité de 50%.

« Il y aura un couvre-feu les samedis et dimanches. Les gens ne sont priés de sortir que lorsque cela est absolument nécessaire », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle après une réunion de l’Autorité de gestion des catastrophes. Il a déclaré que le gouvernement craignait que les arrêts de bus et les stations de métro ne deviennent de super épandeurs, car le nombre de places assises avait été réduit de moitié et de longues files d’attente étaient observées à ces endroits. Il a donc été décidé de faire fonctionner les bus et les métros à pleine capacité. Mais personne ne peut voyager sans masque, a-t-il déclaré. Il y a environ 11 000 cas actifs à Delhi. Seulement 350 sont dans les hôpitaux. Parmi eux, 124 ont besoin d’oxygène, tandis que sept sont sous assistance respiratoire, a déclaré Sisodia.

Le 28 décembre, la DDMA a déclaré une « alerte jaune » après que le taux de positivité a franchi la barre des 0,5 % et a fermé des cinémas et des gymnases. 50 % du nombre de places assises dans les métros et les bus.

Selon le plan d’action de réponse graduée (GRAP) approuvé par la DDMA, un taux de positivité de plus de cinq pour cent pendant deux jours consécutifs est l’un des critères pour déclarer une « alerte rouge », ce qui signifie un « couvre-feu total » et l’arrêt de la plupart des activités économiques de la capitale. Le ministre en chef Arvind Kejriwal et le ministre de la Santé Satyendar Jain ont déclaré que la plupart des cas cette fois sont bénins ou symptomatiques et ne nécessitent pas de soins médicaux dans les hôpitaux.

Jain avait déclaré que la variante Omicron du coronavirus était à l’origine de la flambée des infections dans la ville et que davantage de restrictions seront mises en œuvre si le taux d’occupation des lits augmente. Delhi a signalé lundi 4 099 nouveaux cas de COVID-19 et le taux de positivité a grimpé à 6,46%, Jain affirmant que la variante Omicron du coronavirus est à l’origine de la flambée des infections dans la ville et que d’autres restrictions seront mises en œuvre si le taux d’occupation des lits augmente .

