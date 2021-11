Le couvreur a coupé la botte après qu’un clou lui ait traversé l’orteil – « L’adrénaline était vraiment intense ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors qu’il travaillait deux étages plus haut, Rob Owen, 36 ans, a tiré un pistolet à clous directement dans son pied. Il a ensuite descendu l’échafaudage de 20 pieds de haut et s’est rendu à l’hôpital après l’incident. Cependant, malgré le voyage épuisant, l’hôpital n’a pas pu faire de radiographie à cause de sa botte à pointe métallique.

Après avoir attendu cinq heures, il a sorti le couteau Stanley de sa poche et a coupé sa botte, cela montrait son orteil épinglé à la semelle de sa botte.

Selon le Mailonline, le clou avait traversé l’os.

Les médecins n’ont pas pu le retirer à cause des rivets le long du clou, ils ont donc dû couper la tête et la pousser par le bas sur le pied de Rob, le 7 septembre.

Rob, de Stockport dans le Grand Manchester, a déclaré qu’il était « sous le choc ».

Il a déclaré : « L’adrénaline était vraiment palpitante. Tout s’est passé si vite – en une fraction de seconde.

« Je ne m’en suis pas rendu compte au début, puis j’ai vu le clou dépasser du haut de ma botte. Je suis tellement chanceux.

« Sinon, j’aurais pu saigner à mort dans ma botte. »

Il a ajouté: « C’était presque comique de voir cette semelle de botte épinglée à mon pied, comme quelque chose d’un magasin de blagues. »

« Si quelqu’un vous frappait à la tête, vous seriez mort.