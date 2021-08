Le Covid -19 a changé à jamais les écoles MBA ! Voici comment

L’épidémie de Covid-19 apportant de l’ambiguïté à de nombreuses facettes de la vie, les écoles B offrent plus de flexibilité en matière d’éducation.

Par le Dr Jaskiran Arora et Avleen Kaur,

La pandémie est un exemple vivant de la perturbation qui n’a rien laissé intact, que ce soit la façon dont nous achetons, communiquons, connectons, travaillons ou étudions ! Nous nous sommes tous adaptés à la “Nouvelle Normale” condition, qui déchire les livres de règles traditionnels et réorganise les nouveaux systèmes. En fait, les programmes de gestion et la pertinence d’étudier le programme MBA prospèrent dans ce monde fou VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). Covid-19 a transcendé l’enseignement de la gestion aux niveaux supérieurs en libérant de l’espace pour la créativité et l’innovation, exploré et exploité par les écoles B du monde entier pour utiliser de manière optimale leurs ressources limitées pour une productivité et une satisfaction maximales des étudiants.

Murs diffusants de la classe :

Avec l’épidémie incertaine de covid-19, l’industrie éducative s’est adaptée en s’éloignant des quatre murs des salles de classe pour une plus grande mesure d’un réseau mondialisé. Cette transition en ligne possède une doublure argentée pour les B-Schools pour embrasser les mérites de la mondialisation et profiter de l’accès aux ressources disponibles dans le monde entier. Qu’il s’agisse des études de cas de Harvard, du tutorat virtuel par les grands noms de l’entreprise, des vidéoconférences pour des discussions mondiales / nationales sur les tendances économiques dans le monde, des logiciels d’apprentissage en ligne, des évaluations virtuelles par-delà les frontières, des quiz ou même des jeux de simulation où un étudiant MBA peut apprendre comment la création de budgets en jouant le rôle de responsable marketing, une augmentation significative est observée dans la technologie éducative depuis covid-19. Cela motive non seulement les étudiants du MBA à avoir une perspective globale et un état d’esprit de croissance pour la révolution industrielle 4.0, mais à être plus progressistes et ouverts vers la transformation numérique qui est imminente.

Variations améliorées du programme MBA :

L’épidémie de Covid-19 apportant de l’ambiguïté à de nombreuses facettes de la vie, les écoles B offrent plus de flexibilité en matière d’éducation. MBA non structuré est destiné à aider ceux qui sont désireux d’apprendre mais ne peuvent pas se permettre de suivre l’intégralité du cours allant de deux à trois ans en une seule fois ou sont limités dans le temps pour une raison donnée. De nombreuses institutions à travers le monde ont commencé à proposer des programmes de MBA en ligne adaptés aux intérêts et préférences des étudiants, ainsi qu’à leurs choix de 12, 15 et 18 mois. Des sessions enregistrées et des cours supplémentaires sont également organisés pour que les étudiants construisent une structure très flexible. Cela aide à se concentrer sur l’importance de donner un programme de MBA axé sur les étudiants où les étudiants pourraient saisir les opportunités de créer un programme qui sera le meilleur pour eux.

Sensibilisation interculturelle :

Dans le cadre traditionnel, où l’apprentissage par les pairs se limitait à l’apprentissage des camarades de classe, maintenant, le ciel est la limite ! Les institutions progressistes collaborent avec des écoles internationales de MBA pour que les étudiants travaillent virtuellement sur des travaux de groupe communs. Dans sa forme la plus vraie, la pandémie a ouvert des portes à tout le monde dans vos salles de classe. Les protagonistes des études de cas, les auteurs des livres etc, peuvent partager leur point de vue en personne. Cela permet aux participants de mieux s’identifier aux personnages de leurs études de cas, les rendant ainsi plus intuitifs et empathiques.

Alors que les établissements de MBA ont un long chemin à parcourir, la canalisation des ressources pour témoigner de la puissance de la technologie en réponse à la pandémie n’est qu’un tremplin.

(Les auteurs sont le Dr Jaskiran Arora (doyen, SOM) et Avleen Kaur (étudiant MBA 2021-2023), Université BMU Munjal. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

